Trovato morto nel cortile della sua abitazione l'ex segretario provinciale della Lega a Bergamo

Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega a Bergamo, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione di Dalmine, in provincia di Bergamo. L'hanno rinvenuto alle 11.30 di questa mattina riverso e con il cranio sfondato e sul caso stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Treviglio, che non escludono nessuna pista. Dalle prime andagini pare sia morto sul colpo.

Le ipotesi al momento più accredate dagli investigatori sono la rapina o il furto, che potrebbero poi essere degenerati. Sul cortile nel quale è stato trovato morto Colleoni si affaccia anche il suo ristorante. Tuttavia, i carabinieri stanno lavorando a 360 gradi, anche perché attorno all'abitazione di Colleoni sarebbero state trovate le impronte di più persone. Franco Colleoni aveva 68 anni e aveva ricoperto il ruolo di segretario provinciale della Lega a Bergamo tra il 1999 e il 2004. Di professione, ristoratore ed è stato un leghista della prima ora, tanto da chiamare il suo ristorante Al Carroccio. La politica è sempre stata importante nella sua vita, tanto che nel corso della sua vita è stato anche assessore provinciale nella giunta guidata da Giovanni Cappelluzzo.

Sono molti gli aneddoti che si raccontano sul conto di Franco Colleoni e sulle sue idee fermamente leghiste. Si dice che quando rispondeva al telefono non si limitasse al canonico " pronto " ma si rivogleva al suo interloscutore con un ben più personalizzato " Padania libera ". Negli ultimi tempi pare non avesse gradito la strada intrapresa dalla Lega, che ha abbandonato la sua linea dura e pura e messo in secondo piano la questione padana, tanto da dichiarare apertamente il suo voto al Movimento 5 Stelle. Un voto di protesta, in aperta polemica con l'attuale direttivo, anche se non aveva mai realmente tradito la sua fede politica.