Trovato il virus sui mezzi pubblici: ecco a cosa dovete fare attenzione

Negli ultimi giorni i Nas hanno effettuato verifiche sui mezzi di trasporto, nell’ambito dei controlli anti Covid. Come riportato dall'agenzia Agi, sono stati eseguiti 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni, in collaborazione con l’Asl, le Agenzie di protezione ambientale e gli enti universitari. I carabinieri hanno controllato obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute. Dai tamponi effettuati sono emersi 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al Covid. I casi sono stati rilevati su autobus e vagoni della metro e ferroviari, operanti su linee di trasporto pubblico di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto.

“Il riscontro della presenza di materiale genetico del virus sulle superficie dei mezzi di trasporto ", hanno affermato i carabinieri dei Nas, “seppur non indice di effettiva capacità di virulenza o vitalità dello stesso, rileva con certezza il transito ed il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale ". Sempre all'interno delle verifiche anti Covid, Nas e Ministero della Salute hanno effettuato controlli su 693 autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e di navigazione, biglietterie, sale di attesa e stazioni metro. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità in 65 obiettivi, tra cui l'inosservanza delle misure di prevenzione al contagio. Su alcuni mezzi è stata riscontrata la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, l’omessa cartellonistica informativa circa le norme da rispettare e il numero massimo di persone ammesse a bordo. Ma non solo, sono stati rilevati erogatori di gel disinfettante difettosi o mancanti, e l’assenza dei distanziatori posti sui sedili.