Quel trucco degli stranieri per prendere la patente

Gli agenti di polizia di Novara assieme alla Guardia di Finanza di Savona hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti di presunti truffatori appartenenti a una banda che operava nel settore delle patenti di guida. A seguito di alcune indagini nelle province di Padova, Rovigo e Novara e coordinate dalla Procura di Novara, i militari hanno scoperto un giro illecito che coinvolge complessivamente 6 persone, di cui 2 cittadini italiani e 4 cittadini di origine pakistana che operavano tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

Il trucco per prendere la patente

Secondo quanto appare nella prima ricostruzione, la presunta associazione per delinquere aveva messo su un sistema a pagamento che consentiva a cittadini extracomunitari senza alcuna padronanza della lingua italiana e privi delle più elementari nozioni del Codice della strada, di ottenere la patente di guida attraverso l'uso di auricolari bluetooth nascosti tra gli indumenti. I truffatori dunque suggerivano le risposte agli esaminandi che altrimenti non avrebbero potuto rispondere e superare il quiz.

Una volta venuto a galla il piano attraverso delle intercettazioni, gli agenti sono entrati in azione sequestrando numerosi auricolari bluetooth miniaturizzati, microcamere, smartphone, modem portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l'attrezzatura. Nel corso delle perquisizioni, inoltre, sono stati sequestrati oltre 18 mila euro, presumibilmente provento delle attività illecite. I membri dell'associazione sono in stato di fermo in attesa di ulteriori chiarimenti.