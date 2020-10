Un raffica di multe in arrivo Chi paga se sbaglia col Covid

Un "prontuario" per i militari della polizia economico-finanziaria, che riassume tutte le possibili multe per chi viola le misure anti-contagio. A metterlo a punto è stata la guardia di finanza, che ha raccolto nel manuale le sanzioni in cui possono incorrere i cittadini e le attività commerciali che non rispettano il coprifuoco, il divieto di spostamento e di assembramento.

Le persone fisiche, cioò i semplici cittadini, rischiano 12 possibili sanzioni, come spiegato dal Sole24ore. Per tutte, la base è di 280 euro, che possono trasformarsi in 560 euro, in caso di recidiva. I proventi vanno allo Stato. Questo tipo di multa raggiungerà chi non rispetta il divieto di assembramento, chi non indossa i dispositivi di protezione individuale e chi non mantiene il distanziamento fisico. Stessa somma anche per chi non rispetta le regole relative all'attività sportiva, dal distanziamento, alla sospensione di allenamenti e partite. Inoltre, la guardia di finanza ricorda anche il divieto di svolgere feste private e congressi: anche qui, la pena è di minimo 280 euro.

Anche le attività commerciali potrebbero incorrere in sanzioni, se non rispettano le 5 misure anti-contagio che le riguardano. Il governo, come ricorda il "prontuario" ha imposto l'obbligo per le attività di sale giochi, scommesse e bingo, di restare aperti solamente dalle 8 alle 21: in caso contrario, la multa sarà di 280 euro, che per le recidive arriverà a 560 euro. Stesse multe anche per le attività che non garantiscono ingressi dilazionati e distanziamento, la chiusura dalle 24 alle 5 del mattino e il servizio al tavolo dopo le 18. Nel documento, la guardia di finanza ricorda anche gli orari di apertura e chiusura dei vari esercizi commerciali.