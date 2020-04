Ecco i nuovi sintomi da Covid Così il virus attacca l'intestino

Febbre, tosse e perdita di olfatto: sono questi i sintomi più noti del coronavirus, i campanelli d'allarme che ci fanno pensare ad un contagio. Ora però gli scienziati hanno individuato altri segnali della malattia, come i problemi gastrointestinali. Lo studio tutto italiano - condotto da ricercatori dell'Università Sapienza e Tor vergata di Roma e pubblicato sul Cureus journal of medical science - ritiene questi sintomi una importante spia del coronavirus, dal momento che spesso compaiono ancor prima dei classici problemi respiratori. Ma ci sono anche casi in cui quelli gastrointestinali sono stati addirittura gli unici sintomi di Covid-19.

" Prima della manifestazione dei sintomi respiratori, una parte significativa dei pazienti con Covid-19 può presentare diarrea, nausea, vomito e fastidio addominale - ha spiegato Massimiliano Cipriano del Dipartimento di Chirurgia laparoscopica del Policlinico Umberto I di Roma, come riporta Adnkronos -. Pertanto i medici dovrebbero valutare sempre la presenza di questi sintomi nelle persone che sono state a contatto con un paziente positivo o potenzialmente a rischio di aver contratto il virus cinese e non fermarsi alla presenza o all'assenza dei sintomi respiratori " anche perché, ha continuato, " in alcuni casi potrebbe essere il solo sintomo della malattia ". I ricercatori hanno così invitato tutti a non sottovalutare la comparsa dei sintomi diversi da febbre o tosse. " È necessario, dunque, monitorare i pazienti con disturbi gastrointestinali iniziali in modo da diagnosticare per tempo il contagio e intervenire in anticipo iniziando prima le cure e la quarantena per controllare la diffusione del virus ", ha aggiunto Cipriano.