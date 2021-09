Ubriaco sfreccia sulla A21 per dieci chilometri contromano

Dopo una serata "allegra" passata in compagnia di amici nella bassa bresciana si è rimesso in auto per tornare a casa ma ha imboccato l'autostrada in senso contrario, percorrendo a folle velocità dieci chilometri sulla corsia di sorpasso. E' solo per miracolo che la folle corsa non abbia causato una tragedia lungo il tratto bresciano della A21 Torino-Piacenza-Brescia. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo prima che potesse succedere l'irreparabile.

Tragedia sfiorata per un miracolo

Un 37enne di origini indiane ha infatti percorso contromano l'autostada in direzione est, tra Flero e Castenedolo (Brescia), con le auto che lo hanno evitato segnalano il pericolo alla centrale operativa della Polstrada. Uno salom tra i fari che puntavano la sua folle cosa. Le segnalazioni al Centro operativo della Stradale hanno consentito l’intervento immediato della pattuglia più vicina che dopo aver individuato l'automobile contromano è riuscita a farla rallentare e quindi evitare che proseguisse la sua corsa contromano. L'uomo è stato fermato solo dopo 10 chilometri: davanti agli agenti, dopo aver lasciato l’auto sulla corsia di marcia, ha cercato di allontanarsi a piedi. Riacciuffato immediatamente, l'indiano non ha saputo dare spiegazioni a quanto accaduto.

Ubriaco con in corpo 4 volte il tasso consentito

Sttoposto alla prova del palloncino, il cittadino indiano è risultato positivo all’alcoltest: aveva alcol quattro volte i limiti consentiti. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e dovrà pagare multa da pagare per guida contromano.

Denunciato piede libero e veicolo sotto sequestro

L'utomobilista ermato dal personale della società concessionaria e della Polizia Stradale adesso dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza, pagare un contravvenzione per la guida contromano, e si è visto applicare il fermo del veicolo con la revoca della patente.