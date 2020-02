Uccisa a coltellate dall'ex: "Tratto le donne come mi pare"

" Mi interessano solo due cose: i soldi e le donne. I soldi so come procurarmeli. Le donne le preferisco dell’Est; loro non creano problemi e io le tratto come mi pare ". Sono le parole di Francesco Baingio Douglas Fadda, il 45enne arrestato ieri con l'accusa di aver ucciso a coltellate la sue ex compagna Zdenka Krejcikova. Uomo violento e possessivo, con alle spalle diverse denunce anche per maltrattamenti in famiglia, credeva di poter fare qualsiasi cosa alla sua donna. E lei, 41enne originaria della Repubblica Ceca, sopportava botte e minacce purché lui non si avvicinasse alle sue due bambine di 11 anni.

L'omicidio

La loro relazione burrascosa, aveva spinto la donna a lasciare il compagno un mese fa e le forze dell'ordine gli avevano intimato di stare alla larga da lei. " Non posso fare a meno di te ", ripeteva lui e la 41enne aveva deciso di rivederelo. Sabato, dopo l'ennesima sfuriata, Zdenka è uscita di casa con la figlie e si è rifugiata in una bar. E lì l'ha colpita con una coltello da cucina al petto, davanti agli occhi delle gemelline e di alcuni clienti. Poi l'ha caricata in macchina e si è diretto verso l'abitazione di un amico dove ha lasciato la 41enne agonizzante sul divano. Quando è arrivata l'ambulanza, per la donna non c'era più niente da fare.

Nel frattempo è iniziata la caccia all'uomo. Dopo una notte di inseguimenti, la fuga del 45enne con le due bambine si è conclusa nel parcheggio di un supermercato nella zona industriale di Sassari. L'assassino ha tentato la fuga, ma i carabinieri sono riusciti subito a circondarlo e ammanettarlo.