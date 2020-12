Ucciso a coltellate un 38enne: si indaga su bimbo di 7 anni

Giallo a tinte fosche nelle campagne di Manfredonia dove un uomo di 38 anni, Mario Renzulli, è stato ucciso con diverse coltellate al corpo. I carabinieri indagano sul possibile responsabile del delitto: potrebbe essere un bimbo di appena 7 anni. " Si tratta di una vicenda molto delicata ", ha spiegato Ludovico Vaccaro procuratore di Foggia chiedendo poi l'intervento della Procura dei Minori.

L'accoltellamento

L'orrore in una piccola località del Foggiano. Non si conoscono ancora i dettagli della tragica vicenda che ha investito Mario Renzulli, 38 anni, già noto alle Forze dell'Ordine. Stando a quanto si apprende dal Corriere del Mezzogiorno , i fatti risalgono a lunedì 30 novembre. L'uomo sarebbe stato ferito nelle campagne del centro sipontino, in prossimità di un casolare in contrada Macchia Rotondo. Seppur gravemente ferito, il 38enne avrebbe raccolto le ultime energie per chiamare il padre, in un tentativo disperato di aiuto. Accompagnato al Policlinico Riuniti di Foggia nel primo pomeriggio di ieri, è poi deceduto in serata a seguito di una vasta emorragia. A quanto si apprende, le ferite al corpo sarebbero state tali da impedire alla vittima di sopravvivere nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari.

Indagato un bimbo di 7 anni