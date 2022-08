Umbria Green Festival, maxi evento a impatto zero

Ha preso il via e andrà avanti fino al 18 settembre Umbria Green Festival 2022 grande evento a impatto zero giunto alla settima edizione che toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta, Fossato di Vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un cartellone di appuntamenti che prevede ben 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e performance.

Dopo l'apertura con l’attore Francesco Montanari a Montone, oggi va in scena Marco Paolini in esclusiva per l’Umbria al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi con l’ospite internazionale Andri Snaer Magnason, Giobbe Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l’incontro con la scienziata Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso il 4 settembre alla Cascate delle Marmore, Marco Bocci e l’orchestra da camera del Conservatorio di Perugia al Teatro Morlacchi il 16 settembre, per finire con Giovanni Guidi, il 18 settembre a Narni (programma completo e aggiornato su www.umbriagreenfestival.it)

L’evento è organizzato da Techne Srl e dall’associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con la Regione Umbria e con Arpa Umbria, il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento Europeo, di Asvis, del Cnr e di Rai Umbria. Radio 24 è media partner mentre Intesa San Paolo è main sponsor. Tra i sostenitori anche Gruppo STG, Tarkett Spa e il Sistema Idrico Integrato di Terni.

Oltre agli spettacoli il 17 settembre a Perugia si terrà una giornata dedicata alla mobilità urbana: arriveranno da tutta Italia appassionati di auto elettriche per un maxi raduno in piazza IV Novembre e Umbria Green Festival allestirà, presso i Giardini Carducci, il Villaggio della Sostenibilità con attività didattiche e formative per bambini e adulti. Sempre a Perugia, nello stesso giorno, si terrà il convegno centrale del festival, dal titolo Le energie rinnovabili e l'innovazione tecnologica per vincere la sfida del clima, con la partecipazione di importanti cariche istituzionali, imprenditori, scienziati e importanti Influencer Green italiani.

“Umbria Green Festival è il primo festival dell’Umbria a impatto zero, nato per riflettere insieme alle istituzioni, alle aziende, alle associazioni, ai cittadini sui temi della sostenibilità, un progetto artistico, un luogo ideale in cui tutte le arti e le scienze si uniscono nel segno della natura, con l’obiettivo di innescare una riconversione culturale che passi attraverso l'empatia, il coinvolgimento emotivo, stimolando così la consapevolezza del singolo - spiega Daniele Zepparelli, direttore artistico e presidente dell’associazione culturale De Rerum Natura -. Ogni evento è pensato per aderire ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice, ma guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie".

Nell’ambito di Umbria Green Festival, in collaborazione con la Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, verrà anche riattivato il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, opera di Land Art che si trova nel Bosco di San Francesco di Assisi, gestito dal Fai. L’idea è quella di coinvolgere tutti gli ospiti del Festival, a cominciare dallo stesso Pistoletto, nella creazione di un’installazione di parole fatta di 121 interventi (tanti quanti gli alberi presenti al Terzo Paradiso), racconto scritto a più mani sul tema della pace sostenibile, luogo di incontro regolare per la comunità intorno a cui ragazze e ragazzi delle scuole della Regione possano immaginare e realizzare esperimenti e progetti di vita sostenibile.

Umbria Green Festival è anche un laboratorio di attività formative e di progetti legati ai temi della sostenibilità (collaborazioni con start up, ideazione di progetti per il recupero di aree urbane e alla tutela ambientale come Pillole di Umbria Green Festival – con il contributo di Fondazione Perugia) che durano tutto l’anno. Non solo, collabora con il Garden Club di Terni, con cui realizza progetti di formazione ambientale finanziati da Fondazione Carit: fino a oggi oltre 5.000 studenti sono stati coinvolti in attività didattiche legate allo sviluppo sostenibile, in collaborazione con docenti, ricercatori, antropologi, scrittori, esperti del settore.