"Una umiliazione...". La 91enne multata per aver dimenticato il biglietto

Una multa da 50 euro per non aver timbrato il biglietto del bus Ataf. Questa volta, però, non si tratta di un "furbetto" che voleva riutilizzare il ticket, ma della dimenticanza di una signora di 91 anni. " Un'umiliazione che ha già rimosso dalla memoria ", ha commentato alla Nazione la figlia Tiziana, che ha notato il verbale rosa con tanto di bollettino postale arrivato a casa della madre.

A raccontare la storia di Maria Giovanna è stata l'assessore al Welfare del Comune di Marradi, nella città metropolitana di Firenze, Marzia Gentilini, che ha descritto l'avvenimento in un post Facebook, sottolineando il suo stupore per la multa a una signora ultra 90enne che " da sola era andata a fare la spesa, ma si era dimenticata di timbrare il biglietto al ritorno ". Oltre al ticket "incriminato", la donna ne possedeva altri 5, riposti nel portafoglio. Nonostante questo, però, il controllore Ataf ha deciso di farle il verbale. " Per carità - aggiunge l'assessore- poteva essere una 'furbetta' che con questo giochino del dimentico non timbra mai, ma come si fa a far pagare 50 euro di multa a un'anziana che magari vive di pensione minima? ".

Penso che stasera sulla linea 17 dell ATAF è stata fatta la multa ad una signora di 91 anni che da sola, ripeto da... Pubblicato da Marzia Gentilini su Venerdì 30 aprile 2021

Il racconto della vicenda ha suscitato reazioni contrastanti: da una parte (in maggior numero) gli utenti contrariati, che ritengono " vergognoso " il comportamento del controllore, e dall'altra qualcuno che sostiene l'uomo. Secondo la figlia della donna, stando a quanto riporta la Nazione, " il controllore rigoroso e zelante ha fatto il suo dovere facendo incassare 50 euro all’azienda, ma in cambio, per l’umiliazione subita e il disorientamento emotivo provocato, ha definitivamente stabilito l’allontanamento di un eroico passeggero che ha sempre pagato il suo biglietto ad eccezione di quando, per una memoria non troppo brillante, lo ha dimenticato ".