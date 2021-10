"Uomo nudo in strada": nei guai la star della pallanuoto

Sven Augusti, giocatore della Pallanuoto Lazio, è stato fermato dal Nucleo Radiomobile di Roma perché girava nudo in strada. Poco prima di essere intercettato dai carabinieri, il 22enne croato avrebbe causato un incidente stradale in via del Foro Italico: una smart con a bordo un ventenne si è ribaltata nel tentativo di scansarlo. Augusti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il fermo

Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, attorno alle ore 22 di lunedì sera Augusti si aggirava per via del Foro Italico completamente nudo. Fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, non avrebbe voluto rispondere della sua condotta imprudente scagliandosi contro i militari dell'Arma. Dopo gli accertamenti di rito, il croato è stato accompagnato al Policlino Umberto I dove è rimasto in osservazione una notte: pare fosse in stato di alterazione. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L'incidente

Poco prima del fermo, il giocatore avrebbe causato un incidente stradale. Nel tentativo di scansarlo, una smart con a bordo un ventenne si è ribaltata al centro della carreggiata finendo per impattare contro un'altra vettura. I due conducenti, uno di 22 e l'altro di 23 anni, sono rimasti feriti. Il primo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, l'altro a Villa San Pietro in codice verde. Sulla dinamica dell'accaduto indaga la polizia.

La segnalazione

Nella tarda serata di ieri, due ragazze avevano segnalato ai carabinieri la presenza di "un uomo nudo in strada" ignorando che si trattasse del noto giocatore di Pallanuoto. " All'altezza di Corso Francia - avevano poi scritto le denunciatarie sui social - c'è un ragazzo che somiglia a Brad Pitt, completamente nudo che cammina in mezzo alla carreggiata andando contro le auto. Poche centinaia di metri dopo, delle macchine hanno cappottato verso l'imbocco per lo stadio Olimpico. Salvate quel pazzo bello come il sole ".

Chi è Sven Augusti

Originario di Rijeka (Croazia), Sven Augusti ha esordito nella pallanuoto con il VK Primorje in giovanissima età disputando la Regional Liga e la Len Euro Cup. Considerato già una star dello sport, è stato il "colpo di mercato" della Pallanuoto Lazio. Come ben ricorda Il Messaggero, la scorsa stagione Agusti ha messo a segno ben 37 reti.