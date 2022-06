Prende la moglie a martellate e credendola morta si suicida

Le grida disperate, la chiamata al 112, l'eliambulanza che si alza in volo per una corsa contro il tempo. È questo lo scenario che ha sconvolto l'alba di Filottrano (Ancona). Dopo essere stati chiamati dai vicini di casa i soccorritori, arrivati sul posto, hanno trovato una donna moldava che si aggirava in strada sanguinante alla ricerca di aiuto. Portata all'ospedale di Torrette, la donna, con evidenti ferite alla testa, è stata ricoverata e attualmente si trova sotto osservazione. I medici hanno riferito che le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Qualche ora dopo i carabinieri scoprono all'interno di un magazzino il cadavere impiccato di un uomo di mezza età. Si tratta del marito e connazionale della vittima, che i militari stavano cercando. L'hanno trovato nel posto dove lavorava.

La ricostruzione del dramma

L'intera dinamica della vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime indagini si pensa che si tratti di tentato omicidio e suicidio. Sembra che i due, lui 52enne e lei di 51 anni, fossero in fase di separazione e che già altre volte i vicini abbiano lamentato urla e baccano da quella casa a causa della gelosia dell'uomo.

L'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione e per questo motivo i coniugi avrebbero cominciato a litigare violentemente dalle 6 di mattina. Gli inquirenti pensano che l'uomo abbia approfittato di un momento di distrazione della 51enne, colpendola più volte a martellate e, credendola morta, si sarebbe tolto la vita.