Uova bio a rischio salmonella: aumentano i lotti ritirati

Il Ministero della Salute ha deciso di aumentare il numero di lotti di uova biologiche da ritirare dal mercato, a scopo cautelativo, per "contaminazione microbiologica da salmonella enteritidis” . In seguito ai richiami dello scorso 22 gennaio, l’ultimo riguarda quelle provenienti dall'azienda agricola biologica Olivero Claudio, nello stabilimento in via Rigrasso al civico 9, a Monasterolo di Savigliano, comune in provincia di Cuneo, in Piemonte, e vendute con lo stesso marchio.

I lotti di uova ritirati

I nuovi lotti richiamati sono: 1A130120, 2A130120 2C130120 con scadenza il 10 febbraio e 1A140120 e 2C140120 con scadenza l'11 febbraio. Le segnalazioni riguardano sia quelle vendute sfuse che in confezione da 4 e da 6. Il Ministero ha raccomandato, sempre a scopo cautelativo, di non consumare i prodotti segnalati e di riportarli nel negozio dove sono stati precedentemente comperati, per essere rimborsati. Il 22 gennaio erano state segnalate le uova biologiche prodotte sempre da Olivero, identificabili dal lotto 5528139926 e con la data di scadenza 8 febbraio. Queste erano vendute con i marchi “Verso Natura Conad”, “Cascina Italia” e “Amadori”. Amadori aveva sottolineato di aver “sospeso immediatamente ogni rapporto commerciale con l’allevamento in questione, interrompendo la fornitura di uova provenienti da questa azienda” . Il Ministero della Salute aveva anche comunicato il ritiro dal mercato di diversi lotti del formaggio Puzzone di Moena per possibile contaminazione da Listeria Monocitogenes. Il prodotto è venduto sotto i marchi Trentin Spa e Regione che vai: il richiamo riguarda i lotti 21324, 21324A e 21324N.

Cos'è la salmonella enterica

La salmonella enterica è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello, appartenente al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono riconducibili a cibo infettato da salmonella enterica, questa infatti molto sovente attacca bovini e pollame. Tra gli animali domestici anche i gatti e i criceti, che la possono poi trasmettere all’uomo. Nelle uova delle galline, i batteri inizialmente sono presenti soprattutto nell’albume. In seguito, durante la maturazione di queste a temperatura ambiente, i batteri possono provocare la rottura della membrana del tuorlo e propagarsi in tutto l’uovo. Refrigerazione e congelamento non riescono a debellare completamente il batterio in questione, ma possono rallentarne o alterarne la crescita.