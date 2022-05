Le urla e poi il manganello, il match di pallanuoto finisce in rissa

Le urla, il manganello e le botte da orbi a bordovasca. Una scena che definire surreale è poco quella accaduta presso il centro sportivo dei Castelli Romani di Vallericcia dove, la scorsa domenica, è esplosa una rissa tra alcuni genitori degli atleti under 16 impegnati nel match di Campionato Regionale di pallanuoto tra Vallericcia e SIS Roma. Col rischio che finisse pure peggio di come è andata: il papà di un giocatore ha riportato ferite alla testa (giudicate guaribili in 3 giorni) e un poliziotto è stato denunciato per lesioni e uso di arma impropria.

La rissa

Più che una partita di pallanuoto un incontro di box. La zuffa si è consumata sul finale del match, quando ormai mancavano pochi minuti al fischio finale dell'arbitro. Una squadra che vince e l'altra che perde, come accade da secoli nelle competizioni sportive. Se non fosse che a qualche genitore quel risultato non va giù e, allora, comincia a dare in escandescenze. Partono le offese ai parenti degli avversari, seguono le imprecazioni e infine volano pure pugni, calci e ceffoni. Nel bel mezzo del parapiglia sopraggiunge il papà di un atleta, un poliziotto in servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, armato di manganello: perde anche lui le staffe. Un 51enne di Albano, padre di un player, viene colpito alla testa dallo sfollagente. E il poliziotto, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, incassa una denuncia per lesioni e uso di arma impropria. Tutto questo tra lo sgomento degli atleti in acqua e l'incredulità degli altri spettatori. Intorno alle 19,30 sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Ariccia e, subito dopo, i sanitari del 118.

I danni