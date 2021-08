Urta una civetta, muore 24enne su una moto

Nico Duò, 24enne abitante di Ariano Polesine (Rovigo), è morto a causa di un incidente in moto. La causa dell'incidente, secondo i carabinieri della Compagnia di Andria, intervenuti sul posto per i rilievi, è stato l'impatto con una civetta, la quale ha colpito il casco del ragazzo. A suggerire l'ipotesi è stato l'aver trovato le piume del pennuto sopra il copricapo protettivo.

Nonostante la corsa disperata, sfortunatamente per Nico non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo essere stato ricoverato per le ferite riportate. I soccorsi lo avrebbero trovato a circa 100 metri dal veicolo che conduceva. La tragedia è avvenuta la sera intono alle 20:30 in via Linea ad Ariano. Il 24enne stava guidando la sua Ducati.

Il saluto della squadra

Immediato il cordoglio della Pn Padovanuoto, squadra di pallanuoto di cui Nico faceva parte e rivestiva il ruolo di "centroboa".

"Una terribile notizia, di pochi minuti fa, sconvolge la Pn Padovanuoto - comincia così il comunicato della società - la scorsa notte è mancato Nico Duò, centroboa biancorosso in forza alla Pnd da due stagioni, a causa di un incidente stradale".

"La Pn Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore", si conclude così il comunicato della società per cui il ragazzo giocava.