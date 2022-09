Il ferro da stiro, l'auto d'oro, le minacce. Le torture del broker sulla modella

Quando gli agenti erano intervenuti per bloccarlo, a seguito dell'ennesimo tentativo di aggressione alla fidanzata, il broker milionario ha risposto con spavalderia: " Non mi fate paura. Tanto in questo Paese (l'Italia ndr) posso comprarmi chi voglio ". Fatto sta che, lo scorso martedì, il tribunale di Rimini lo ha condannato a 4 anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex compagna, una modella italiana di 27 anni. " La mia cliente ha ritrovato nella sentenza un po' della serenità che aveva smarrito. - ha raccontato il legale della vittima, Umberto De Gregorio, al Corriere della Sera - Giustizia è stata fatta ed è contenta perché finalmente anche il giudice ha creduto che nulla fosse frutto di sue esagerazioni o esasperazioni. ".

La storia

Tutto comincia nel 2019. Valentina, un'aspirante modella di 24 anni, decide di trasfersi da Rimini a Milano per lavoro. Nella città meneghina conosce Aiaz Hussain Shah, 38 anni. Lui le racconta di lavorare come broker, a Londra, prospettandole un futuro radioso insieme. I due si fidanzano e la 24enne decide di trasferisi col nuovo compagno nella Capitale inglese. Per i primi tempi, tutto sembra filare liscio. Se non fosse che, a poche settimane dall'inizio della convivenza, Shah cambia atteggiamento. Valentina precipita in un vortice di vessazioni e violenze, anche psicologiche, da cui riesce a venirne fuori solo dopo due anni.

L'escalation di violenza