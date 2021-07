Attenzione a queste date: ecco quando non partire

Agosto mese di partenze per le vacanze. Nonostante la situazione sanitaria legata al coronavirus milioni di italiani sono pronti a mettersi al volante per raggiungere le destinazioni delle agognate ferie estive. Anche quest’anno, quindi, ci saranno giorni in cui il traffico sarà decisamente sostenuto, con il rischio di incontrare code e rallentamenti sulle autostrade.

Viabilità Italia, l'organismo multiagenzia presieduto dal direttore del servizio di Polizia stradale, ha stilato il calendario con le previsioni del traffico per fine luglio e per tutto il mese di agosto, oltre ai divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 t.

Attenzione già al prossimo fine settimana. Venerdì 30, infatti, la giornata sarà divisa in due: la mattina è previsto traffico intenso mentre intenso con possibili criticità si stima al pomeriggio. Andrà peggio sabato 31 e domenica 1 agosto, invece, quando si prevedono giornate da "bollino rosso" con il traffico intenso con possibili criticità sia al mattino che al pomeriggio. Nel pomeriggio di domani è previstolo stop ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22 mentre sabato 31 lo stop riguarderà la fascia oraria compresa tra le 8 e le 16. Domenica i mezzi pesanti non potranno circolare tra le 7 e le 22.

Lunedì 2 agosto si prevede una mattinata di traffico intenso mentre nel pomeriggio non dovrebbero esserci criticità. Da martedì 3 agosto fino a giovedì 5 è previsto il "bollino verde": la rete autostradale non dovrebbe presentare particolari problemi. Il quadro cambierà da venerdì 6 agosto, quando inizieranno le prime partenze del cosiddetto esodo estivo. In quel giorno, valutato da "bollino rosso", si prevedono condizioni di traffico intenso con possibili criticità al mattino e al pomeriggio.

Sabato 7 agosto, sempre secondo Viabilità Italia, dovrebbe essere il giorno più difficile tanto da essere contrassegnato dal "bollino nero". La mattina vengono annunciate condizioni di traffico critiche. Nel pomeriggio il quadro dovrebbe migliorare: la previsione è quella di un traffico intenso con possibili criticità. Il giorno seguente prevista circolazione intensa con possibile criticità sia di mattina che di sera. Per quanto riguarda i divieti di circolazione, venerdì 6 i mezzi dal peso superiore alle 7,5 tonnellate dovranno fermarsi dalle 16 alle 22, sabato 7 stop dalle 8 alle 16 e domenica 8 dalle 7 alle 22.

Da lunedì 9 agosto a giovedì 12 si prevedono condizioni normali di traffico lungo tutte la rete stradale. "Bollino rosso", invece per il fine settimana. Venerdì 13 agosto si annuncia traffico intenso alla mattina e intenso con possibili criticità al pomeriggio. Il giorno seguente traffico intenso con possibili criticità su tutta la rete. Sarà invece "solo" intensa la circolazione sulle strade nella giornata di Ferragosto. Venerdì 13 agosto i veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate dovranno fermarsi dalle 16 alle 22, sabato 14 lo stop riguarderà la fascia oraria compresa tra le 8 e le 22 mentre a Ferragosto niente mezzi pesanti in strada dalle 7 alle 22.

Da lunedì 16 agosto sono previsti i primi rientri. In quel giorno si prevede una mattinata con traffico intenso, cui seguirà un pomeriggio con condizioni normali. Circolazione normale sia alla mattina che alla sera sia mercoledì che giovedì. Venerdì 20 si annuncia traffico intenso alla mattina e intenso con possibili criticità al pomeriggio-sera. "Bollino rosso", segno di traffico intenso con possibili criticità, per la mattina e il pomeriggio di sabato 21 e di domenica 22. Stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato 21 mentre gli stessi veicoli non potranno circolare dalle 7 alle 22 di domenica.

Lunedì 23 sono previste condizioni di traffico intenso al mattino e normali nel pomeridiano ed in serata. Condizioni di circolazione normale al mattino come al pomeriggio-sera anche da martedì 24 a giovedì 26. Venerdì 27 agosto la situazione cambia tanto che la giornata è segnata da "bolino rosso": al mattino si prevede circolazione intensa con ulteriore incremento dei volumi di veicoli in circolazione, quindi traffico con possibili criticità, al pomeriggio. "Bollino rosso" anche sabato 28 agosto e domenica 29. In questo fine settimana stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato 28 e dalle 7 alle 22 di domenica.

Non poche persone si metteranno in viaggio anche a settembre. La mattina di lunedì 30 agosto si prevede traffico intenso su tutta la rete, con ritorno a una circolazione normale su tutta la rete autostradale nel pomeriggio e in serata.

Condizioni di traffico normale sono annunciate da martedì 31 fino al mattino di venerdì 3 settembre. Nel pomeriggio-sera di questo giorno la circolazione dovrebbe passare da normale a intensa. Intenso con possibili criticità sabato 4 settembre mattina, tornando a essere "solo" intenso nel pomeriggio. Il giorno seguente, invece, prevista circolazione intensa al mattino e intenso con possibili criticità al pomeriggio-sera. In questo fine settimana i mezzi pesanti non potranno circolare sulla rete autostradale solo dalle 7 alle 22 di domenica 5 settembre.