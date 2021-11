Il vaccino diventa obbligatorio: ecco per chi

Da mercoledì 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria sarà estesa al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico. Lo ha comunicato palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Super Green pass. Inoltre, sempre dal 15 dicembre sarà obbligatorio il richiamo per le professioni sanitarie.

Per chi è obbligatorio il vaccino

Il governo ha approvato il nuovo decreto sulla stretta alle misure anti-Covid e la principale novità riguarda il via libera al Super Green Pass che sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio già in zona bianca. Nel provvedimento c’è anche un altro punto di rilievo, ovvero l’estensione della vaccinazione obbligatoria al personale amministrativo del comparto sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico. Come detto, l'obbligo entrerà in vigore dal 15 dicembre. Inoltre è stata resa obbligatoria anche la dose booster per le professioni sanitarie. La vaccinazione obbligatoria non sarà più solo per il personale sanitario e delle Rsa, come previsto finora, ma anche "per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico".

Quando c'è l'immediata sospensione

Nella bozza visionata dall’AdnKronos viene riportato: "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo".