I vaccini che nessuno usa. La verità in questo grafico

" Protestiamo giustamente perché arrivano pochi vaccini. Ma intanto quasi 1,8 milioni stanno serenamente al fresco ". Lo scrive su Twitter Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, postando il "grafico dello scandalo" che evidenzia il divario fra il totale delle dosi consegnate all’Italia e il totale di quelle somministrate. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il virologo Roberto Burioni che "cinguetta" con tono solenne: "Arrivano pochi vaccini - scrive - ma se quelli che ci arrivano rimangono nei frigoriferi, il guaio diventa ancora maggiore ".

Il grafico sui vaccini

Nel grafico elaborato dalla Fondazione Gimbe, sulla base dei dati divulgati dal commissario per l'emergenza Covid-19 in accordo con il ministero della Salute, si evince chiaramente un gap di proporzioni "mostruose" tra le dosi vaccinali disponibili e quelle somministrate. Quasi 1,8 milioni di fiale, a fronte di una fornitura in continuo ribasso, stanno " serenamente al fresco " - come fa notare Nino Cartabellotta nel tweet - nelle celle Ult (i frigoriferi temperati a -75°C dove si conservano i vaccini).

A che punto sono le forniture?

La campagnia vaccinale continua a rallentare il passo col rischio che, in previsione di una nuova impennata di casi prevista per il mese di marzo, non si riesca ad immunizzare le cosiddette "fasce a rischio" della popolazione in tempo utile per evitare l'ennesimo disastro sanitario. La continua revisione al ribasso, documentata dai 4 aggiornamenti ufficiali delle forniture attese, in soli 2 mesi ha quasi dimezzato le dosi previste per il primo trimestre 2021 che sono precipitate da 28,3 a 15,7 milioni. Secondo quanto si apprende da una elaborazione Gimbe, delle dosi previste per il primo trimestre 2021, al 24 febbraio ne sono state consegnate alle Regioni solo un terzo. Nello specifico, solo il 43% del siero Pfizer-BioNtech (3.905. 460 su 9.012.748), un mero 18,4 di quello Moderna (244.600 su 1.330. 000) e il 19,6% di AstraZeneca (1.048.800 su 5.352.250). Per rispettare le scadenze del piano vaccinale originario, dovrebbero essere somministrati in media 2.3 milioni di dosi a settimana: un miraggio.

