C'è una cura per le trombosi da vaccino

Un trattamento salvavita per i (rarissimi) casi di trombosi associati all'inoculazione del vaccino di AstraZeneca è stato trovato da ricercatori della McMaster University canadese.

Qual è la cura

Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine (qui il link originale) dopo aver visto i risultati su tre pazienti, consiste in una combinazione di farmaci anticoagulanti e di immunoglobuline da iniettare per via endovenosa. Come abbiamo alcune voltre trattato anche noi (qui un nostro articolo), la rara sindrome trombotica collegata al vaccino anti-Covid può essere causata da una diminuzione delle piastrine a 5-15 giorni dalla somministrazione oppure quando gli anticorpi attaccano una specifica proteina del sangue chiamata PF4 (fattore piastrinico 4): in questo modo le piastrine si aggregano e formano dei grumi. Questa nuova terapia, mix di anticoagulanti e anticorpi, ha una doppia azione: gli anticorpi fermano l'attivazione delle piastrine che rallentano la formazione dei trombi e gli anticoagulanti riducono la dimensione dei trombi già formati.

"Ecco come si evitano le trombosi"

" È un trattamento che si usa già in diverse situazioni, che comprendono malattie autoimmuni e malattie infettive ", ha affermato Ishac Nazy, Docente di medicina alla McMaster University e direttore del laboratorio di Immunologia delle piastrine, intervistato da Repubblica. Il prof. ha spiegato come le immunoglobuline siano frequentemente utilizzate per il trattamento di alcune malattie del sangue ma sono stati descritti anche casi di successo per trattare la trombocitopenia che può insorgere come complicanza dell'uso di eparina ed evita che si formino anticorpi che si legano alle proteine le quali, a loro volta, attivano le piastrine che sono determinanti nella formazione dei trombi. " L'iniezione delle immunoglobuline IVIG non ha come effetto quello di ridurre il numero degli anticorpi 'cattivi' responsabili dell'attivazione delle piastrine: quegli anticorpi rimangono nel sangue. Quello che fanno le immunoglobuline, però, è di competere con gli anticorpi 'cattivi' per l'accesso alle piastrine" . In questo modo, il numero di anticorpi "cattivi" che riescono ad attivare le piastrine cala drasticamente e si impedisce il formarsi dei trombi.

Il successo del trattamento

A questo trattamento sono stati sottoposti tre pazienti compresi fra 63 e 72 anni ed affetti da trombocitopenia associata alla somministrazione del vaccino AstraZeneca: due di loro avevano trombosi arteriose alle gambe, il terzo paziente trombosi venose e arteriose cerebrali. L'iniezione di un'alta dose di immunoglobuline IVIG ha inibito l'interazione degli anticorpi dei pazienti con alcuni recettori delle piastrine bloccando l'attivazione delle piastrine stesse. Tutti e tre i pazienti hanno visto aumentare in modo esponenziale il numero delle piastrine dopo la somministrazione delle immunoglobuline a dimostrazione del fatto che " questo aumento così rilevante del numero di piastrine in circolazione ci dimostra che l'attività trombotica è stata inibita", ha affermato il Prof. Nazy.

Trombosi non colpiscono solo le donne