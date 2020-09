Bassetti punge i No Vax: "Lo stop? Duro colpo per loro"

Fa rumore la notizia della battuta di arresto per la sperimentazione sul vaccino opzionato dall'Italia e le cui dosi avrebbero dovuto essere disponibili entro la fine del 2020. Ma, come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere. " La sospensione indica che i controlli sono seri ", dice l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

Dopo la comunicazione sulla sospensione dei test clinici da parte del gruppo farmaceutico Astrazeneca si è abbatuta un'autentica bufera mediatiaca sul ministro della Salute Roberto Speranza , finito nel mirino di alcuni virologi del panorama emergenziale italiano. Altri, invece, si sono limitati a commentare la vicenda con toni pacati nel tentativo di ridimensionare un annuncio che, all'alba di questa mattina, è piombato sul Belpaese come una doccia fredda. Anzi, ghiacciata. Esprime rammarico per l'accaduto l'infettivologo Matteo Bassetti che ai microfoni dell' AdnKronos Salute spiega: " Dispiace per lo stop alla sperimentazione - dice- ma è il segnale che le aziende stanno lavorando con serietà, trasparenza e controllando i dati ".

Non manca poi una stoccata ai No Vax, sul piede di guerra al primo intoppo: " Questo è l'argomento più forte che noi possiamo avere nei confronti dei detrattori dei vaccini e dei no-vax che hanno attaccato dicendo che sarebbe stato messo in commercio senza fare i controlli. - continua Bassetti - Ecco, questa è la risposta migliore che si poteva dare loro ".

Sicuramente una frenata inattesa quella della sperimentazione ma, tutto sommato, indice che i controlli sugli iter sperimentali sono più che seri ed affidabili. "C'è stato un problema e l'azienda non ha avuto nessuna vergogna a dire stoppiano e verifichiamo cosa è accaduto. Speriamo riprendano presto ma è la dimostrazione che la ricerca è regolata e trasparente'' , conclude l'infettivologo.