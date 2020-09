Covid, l'annuncio: "Le prime dosi di vaccino in Italia a novembre"

'' I primi 2-3 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-Astrazeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro la fine di novembre ". Ad annunciarlo è Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxord Universiìty alla messa a punto del prototipo.

Vaccino pronto per novembre

Sembra, quindi, che ci siano buon notizie per il nostro Paese. L'arrivo delle dosi di vaccino - ha spiegato di Lorenzo - dipenderà dalla sperimentazione in corso se "procederà positivamente, dopo la sospensione temporanea a causa di una reazione sospetta su un volontario poi dimostratasi non legata al candidato vaccino ". Dunque, salvo imprevisti '' se non si verificheranno criticità e la sperimentazione proseguirà come previsto, dunque, sarà rispettata - ha aggiunto - la tempistica già annunciata dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza''. E ha poi concluso: ''Le dosi verranno consegnate al governo italiano '' che, molto probabilmente, le somministrerà per primi alle persone delle categorie a rischio, operatori sanitari a vario titolo e personale delle Rsa.

La ripresa dei test