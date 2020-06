Il vaccino "abbatte" il Covid: come funziona l'arma finale

Si accorciano sempre di più i tempi per la disponibilità del vaccino contro il Covid-19 che potrebbe essere già disponibile entro la fine del 2020 e parlerà inglese ed italiano.

Tempi e produzione

Infatti, se la sperimentazione è curata dallo Jenner Institute-Università di Oxford, la produzione sarà italiana ed a cura di AstraZeneca, l'azienda che si è assicurata l'esclusiva ed è già pronta a produrre miliardi di dosi presso l'Irbm con sede a Pomezia, alle porte di Roma. Se i risultati daranno gli esiti sperati, le prime dosi potrebbero essere già pronte per fine settembre.

" AstraZeneca ha preso un impegno di produrre 2 miliardi di dosi con l'obiettivo di avere un accesso ampio, equo e senza alcun profitto durante la fase della pandemia - ha affermato il presidente di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum, durante il suo intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai Tre. " Posso dire che il costo del vaccino sarà di pochi euro per distribuirlo. Inizieremo verso fine anno a distribuire ed entro la fine dell'estate avremo i risultati dei test clinici di efficacia ".

Fasi 2 e 3

Attenzione, la sperimentazione è tutt'ora in corso ed è ancora presto per gridare vittoria, come sottolinea lo stesso Wittum. " Fino a che non ci saranno i risultati sull'uomo, non potremo sapere se questo vaccino è efficace ", ha affermato. Mentre gli studi clinici di 'fase 1' (di sicurezza) sull’uomo sono cominciati in Inghilterra a marzo (e conclusi a maggio) su un migliaio di volontari, adesso stanno per iniziare le fasi 2 e 3 (di efficacia) su decine di migliaia di volontari per avere le prove che il vaccino possa effettivamente proteggere dal virus Sars-Cov-2.

Com'è il vaccino

Come si legge sul Corriere, questo vaccino consiste in un adenovirus (il virus del raffreddore degli scimpanzé) svuotato del suo patrimonio genetico e riempito della proteina Spike sintetizzata che viene prodotta chimicamente in laboratorio. Questa proteina è indispensabile per il virus perché gli permette di entrare nelle cellule umane. L'obiettivo è di stimolare la produzione di anticorpi contro la proteina e prevenire la malattia.

Prezzi e distribuzione

Il Ministero della Salute organizzerà la campagna di vaccinazione che sarà gratuita per tutti, esattamente come accade con il vaccino antinfluenzale che viene offerto alle categorie a rischio come gli over 65 oppure i malati cronici. In una prima fase, avranno priorità gli operatori sanitari e le persone più a rischio e con altre patologie. " Per l'Europa sono previste 400 milioni di dosi. La popolazione europea è di circa 450 milioni di persone, quindi praticamente tutti - sottolinea il presidente di AstraZeneca Italia - Avremo diverse decine di milioni di dosi pronte prima della fine dell'anno e poi, nei primi mesi del 2021, arriveranno le altre".

Gli accordi tra Paesi

Con Germania, Francia e Paesi Bassi, l'Italia ha raggiunto un accordo nell’ambito del programma "Inclusive Vaccines Alliance" per la fornitura di questo vaccino, la cui distribuzione ai governi inizierà a partire dalla fine del 2020. È molto probabile, però, che le prime "punture" non saranno possibili prima dell’inizio del prossimo anno per un piano vaccinale del Ministero della Salute che non è stato ancora fatto. Inoltre, il vaccino non verrà venduto in farmacia fin quando durerà la pandemia.