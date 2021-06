Ecco come recuperare il numero della tessera sanitaria

Accelera la campagna di vaccinazione di massa contro Covid-19. Da ieri tutti, senza vincoli di età, possono prenotarsi per sottoporsi all’inoculazione del farmaco anti-coronavirus. Il cambio di passo è dovuto anche all’arrivo in Italia di altre 2,5 milioni di dosi di vaccini, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione. Come annunciato nei giorni scorsi dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, "si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali". Una svolta importante nella guerra al nemico invisibile. Per riservare un posto sono stati predisposti numeri verdi e, in alcuni casi, è stata data la possibilità anche ai medici di base e alle farmacie di effettuare le iniezioni. La strada principale per la prenotazione resta quella di internet. Ogni Regione ha allestito un portale online attraverso il quale i cittadini potranno iscriversi. Oltre all’indirizzo email e al numero di telefono sono due i documenti necessari per poter completare la prenotazione: il codice fiscale e la Tessera sanitaria.

Possibile che non tutti abbiano sottomano la Tessera. Ma non c’è di che preoccuparsi. Perché esiste un modo semplice per recuperare il numero identificativo: basta semplicemente visualizzare la propria Tessera Sanitaria online. Il ministero dell'Economia e Finanze e la Ragioneria generale dello Stato hanno messo a disposizione uno strumento di stampa del documento che può anche essere utile per fare copia incolla del numero di identificazione.

Basta collegarsi al sito dedicato alla Tessera Sanitaria e cliccare sul tasto "Cittadini" posto in alto al centro. Una volta compiuta questa prima e facile operazione si accede in una nuova pagina: qui si dovrà premere nel riquadro "Tessera Sanitaria", situato in basso, e premere su "accedi con SPID", se si vuole effettuare il login attraverso il sistema di identità digitale, o tramite Carta Nazionale Servizi. A questo punto basterà inserire i dati SPID per poi spostarsi nella sezione "Stampa Tessera Sanitaria". Comparirà una nuova pagina con in alto a destra tutte le informazioni ed in basso una tabella in cui è presente il numero di Tessera, la data di scadenza e lo Stato.

Un piccolo passo indietro. Sempre nel già citato riquadro "Tessera Sanitaria" è anche possibile richiedere un nuovo documento se il precedente è andato perso, sia stato rubato o, ancora, si sia deteriorato.