"Il vaccino non lo facciamo": 300 sanitari ricorrono al Tar

Medici e operatori sanitari sono sul piede di guerra contro l'obbligo vaccinale. Sono in aumento i sottoscrittori del ricorso dell'avvocato ligure Daniele Granara presentato al al Tar di Milano e di Brescia. L'obiettivo è quello di ottenere l'annullamento del provvedimento tramite la sospensione del decreto legge 44 che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di somministrazione del vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari.

I 300, che pare siano già diventati 500, sono " esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali ". Provengono da Milano, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. Lo scrive Il giornale di Brescia, anticipando che la prima udienza è stata fissata per il prossimo 14 luglio. La norma che i sottoscriventi chiedono di sospendere, come spiega l'avvocato Granara, sarebbe " lesiva del diritto inviolabile di libertà di scelta, di prevenzione e di cura ".

Gli operatori e i medici sottoscriventi operano in strutture ove risiedono o sono in cura persone rientranti nelle categorie fragili, per le quali il contagio da coronavirus potrebbe risultare pericoloso. Per questa ragione le autorità hanno ritenuto opportuno imporre l'obbligo vaccinale per i soggetti che lì lavorano, in modo tale da prevenire e ridurre il rischio di decesso per i soggetti maggiormente esposti a contagi maggiormente aggressivi da parte del coronavirus.

Tuttavia, i firmatari obiettano che " l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea a prevedere l'obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione della Sars-CoV-2 ". Il legale ci ha tenuto a specificare che la loro azione è tesa a sostenere il movimento no-vax ma è una battaglia " di democrazia ". Nello specifico, l'avvocato Granara spiega che " Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione ".