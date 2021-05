Vaccino per gli over 50: tutto ciò che c’è da sapere

Le prime regioni a partire con le vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 50 sono state Campania, Veneto, Piemonte, Lazio e Sicilia, ma le adesioni, come riporta il Corriere della Sera, sono cominciate già dovunque per la fascia 55-59 anni e presto sarà la volta dei cittadini che vanno dai 50 ai 54 anni di età, i quali potranno ricevere l'atteso vaccino.

Chi è avanti sulla campagna vaccinale per gli over 50?

Le adesioni alle diverse piattaforme sono già partite e in alcune regioni diversi sono i cittadini 50enni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. In Veneto (già 65 mila), in Campania (60 mila), in Sicilia, nel Lazio (260 mila) e in Piemonte (69 mila). Per gli altri territori si dovrebbe partire con le inoculazioni da lunedì 10 maggio, dopo che sarà arrivato il via libera della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Sui tempi di attesa tra prenotazione e somministrazione non è possibile fare previsioni, viste le numerose variabili: disponibilità dei vaccini, il grado di copertura delle altre fasce d’età e delle persone fragili, che procede in molte regioni a rilento e i ritardi dovuti all’alta quota di diffidenti.

Quando partiranno in maniera definitiva le somministrazioni?

In linea di massima non oltre metà maggio. Sono una positiva eccezione la Campania e il Lazio La regione guidata da Vincenzo De Luca ha aperto le adesioni da lunedì scorso e ha già coperto un quarto della popolazione residente evidentemente appartenente ad una delle categorie privilegiate anche se il numero sembra eccessivo se raffrontato alle altre. Nella fascia 50-59 anni sono in testa anche Molise, Abruzzo, Basilicata e le province autonome di Trento e Bolzano. Tra le ultime Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Veneto che hanno coperto tra il 16 e il 18% di residenti nella fascia 50-59.

Perché è importante vaccinare adesso gli over 50?

Si deve procedere a ritmo serrato anche per le fasce d’età ancora scoperte, dopo che sono stati vaccinati quasi tutti gli over 80 e quasi 5 milioni di over 70 su una popolazione residente di 5.965.244. Nella fascia 60-69 anni hanno ricevuto al 7 maggio la prima dose 3.045.074 su 7.441.208. Meno della metà.

Qual è il numero di italiani compresi nella fascia d’età 50-59 anni?

Per l’Istat, al primo gennaio del 2021 sono 9.466.362. Si conta, realisticamente, di coprire l’80% di questa fascia di popolazione entro la prima metà di giugno.

Quale vaccino sarà inoculato agli over 50?

Verranno utilizzati, in prevalenza, i vaccini a Rna messaggero come Pfizer, che fa da sola il 65% delle consegne, e Moderna. In questi giorni, però, si sta valutando l’ipotesi di abbassare agli under 50 la preferenzialità per AstraZeneca al momento destinato agli over 60.