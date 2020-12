Vaccino Pfizer/BioNTech: c'è l'ok dell'Ema

Con otto giorni di anticipo rispetto alla data inzialmente prevista, l'Ema ha approvato il vaccino Pfizer/BioNTech. L'Agenzia europea per i medicinali è stata convocata oggi in seduta straordinaria su pressione di molti Paesi europei, desiderosi di cominciare le campagne vaccinali. E così, più di una settimana prima rispetto al 29 dicembre, è stato dato l'ok per la somministrazione del primo vaccino contro il coronavirus. " L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech ", ha detto Marie-Agnes Heine. " La raccomandazione è per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età ", ha aggiunto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema. L'Agenzia europea per i medicinali si è espressa anche sulla nuova variante che preoccupa l'Europa: " Al momento non c'è alcuna evidenza che suggerisca che il nuovo vaccino non funzionerà sulla nuova varietà del coronavirus ".

Immediata la reazione del ministro della Salute Roberto Speranza: " L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer/BioNTech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia ". La notizia è stata accolta con grande soddisfazione in tutta Europa, dove già nei prossimi giorni i Paesi inizieranno a somministrare le prime dosi del vaccino. " È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di Pfizer/BioNtech. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione entro stasera ", ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il risultato raggiunto soddisfa tutti, come dimostrano le parole di Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema: " L'autorizzazione del vaccino Pfizer/BioNTech è un significativo passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia che sta causando sofferenza non solo in Europa, ma in tutto il mondo. In meno di un anno si è arrivati a un vaccino autorizzato, che rappresenta il risultato di un lavoro senza precedenti ".