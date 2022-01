"Dobbiamo essere sinceri...". I dubbi sulla variante Omicron

“Dobbiamo essere sinceri: questo vaccino abbatte mortalità e il rischio di ricovero in terapia intensiva, ma è poco efficace contro l’infezione da Omicron” . È netto il giudizio del professor Francesco Broccolo. Ospite a Di Martedì, il docente di microbiologia clinica presso l'Università Milano-Bicocca si è soffermato sulle recenti norme introdotte dal governo per contrastare la pandemia e ha acceso i riflettori sull’obbligo vaccinale per gli over 50. “È stato introdotto per quella fascia di età dove la letalità ha un incremento significativo - ha spiegato - si può discutere se farlo sotto i 40, ma in quel caso la mortalità è estremamente bassa” .

Nel corso del suo intervento, Francesco Broccolo ha ribadito che i vaccini attualmente disponibili abbattono quasi totalmente la mortalità e la terapia intensiva, di circa 30 e 24 volte, ma è necessaria una riflessione sul contagio dalla variante. L’esperto, specializzato in microbiologia e virologia, ha rimarcato: “Per quanto riguarda l’infezione dobbiamo essere molto sinceri: è molto, molto debole. In parte perché stiamo utilizzando un vaccino vecchio, Omicron è poco sensibile a questo farmaco, e in parte anche perché questo vaccino è studiato fondamentalmente per la malattia” .

Il vaccino non blocca l’entrata del virus ma salva la vita, la precisazione di Broccolo, tranchant sui messaggi lanciati da alcuni colleghi nel corso delle ultime settimane: “Smettiamo di dire che il vaccinato non è pericoloso, mentre il non vaccinato è pericoloso – il monito dell’esperto – questa cosa non è vera” .