Il vademecum per la Fase 2: ecco le 9 regole anti contagio

La Fase 2, scattata lunedì 4 maggio, è appunto agli albori. Ma gli stessi momenti iniziali di questa fase della cosiddetta conivenza con il nemico invisibile del coronavirus sono decisivi. E non solo perché "chi ben comincia è a metà dell’opera". La strada che che stiamo percorrendo è in salita e ci vorrà tempo, pazienza e tanto impegno – di tutti – per vincere questa battaglia.

Come noto, dal 4 maggio possiamo uscire maggiormente di casa rispetto alla Fase 1, per andare a trovare i nostri congiunti (ovvero i familiari o i partner, ma non gli amici), oppure per andare a fare attività motoria al parco, o ancora per andare a ritirare il cibo d’asporto. Il tutto, ovviamente, con autocertificazione in tasca mascherina sul volto per coprire le vie aeree, e nel nome del distanziamento sociale.

Per affrontare al meglio questa Fase 2 il ministero della Saluta ha voluto stilare un breve vademecum, fatto di 9 semplici regole, per evitare un ritorno massicco del contagio da Covid-19. Fase 2 non significa appunto che il nemico è battutto, semplicemente che non è più forte come a marzo e anche per larghi tratti di aprile, ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare le guardia, anzi. È esattamente in questo solco che il dicastero di Roberto Speranza, sul proprio portale istituzionale, ha pubblicato l’elenco di regole, o meglio di nove raccomandazioni da seguire per salvaguardare la salute di tutti.

Il vademecum per la Fase 2