Vaiolo delle scimmie, via libera alla prima dose di vaccino

Via libera alla somministrazione della prima dose di vaccino antivaiolo Jynneos. Lo rende noto il ministero della Salute con una circolare diramata nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 5 agosto). In questa prima fase di distribuzione le dosi saranno disponibili per le regioni con il maggior numero di segnalazioni. Nello specifico saranno così ripartite: 2000 alla Lombardia, 1200 al Lazio, 600 all'Emilia-Romagna e 400 al Veneto. " In attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà del corrente mese di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le regioni e PA che ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi). - si legge nel documento - Una quota di vaccino resterà stoccata presso il Ministero della Salute, per eventuali emergenze"Una quota di vaccino resterà stoccata presso il Ministero della Salute, per eventuali emergenze ".

A chi saranno somministrate le dosi

Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa. Pertanto le prime dosi di vaccino saranno somministrate alle " categorie ad alto rischio ", precisano dal Ministero della Salute. Nello specifico, la prevenzione primaria sarà disponibile per: personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e rientrano nei seguenti criteri di rischio: " storia recente (ultimi 3 mesi) con più partner sessuali; partecipazione a eventi di sesso di gruppo;partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune; recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno); abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex) ", si legge ancora nella circolare.

Cosa prevede il piano di distribuzione