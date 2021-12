Omicron, il caso del volo Roma-Alghero: 130 in isolamento

Il timore, adesso, è quello di un contagio avvenuto ad alta quota. L'allarme per la variante Omicron è scattato su un volo Roma-Alghero atterrato in Sardegna domenica notte. Un passeggero che aveva fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, rientrando dall'Africa, è risultato infatti positivo - ma asintomatico - al tampone rinofaringeo e tutti i 130 passeggeri dell'aereo sono stati messi in quarantena. Sono dunque scattati i protocolli di sicurezza, in questi giorni alzati ulteriormente per evitare il diffondersi della temuta variante: domani mattina saranno eseguiti i tamponi rinofaringei con analisi molecolare per stabilire se anche altri passeggeri sono stati contagiati dal coronavirus ed eventualmente dalla Omicron, alla quale i ricercatori attribuiscono un'alta trasmissibilità.

Se qualcuno risulterà positivo, scatteranno gli ulteriori protocolli ministeriali di tracciamento di tutti i contatti, così come prevede l'ordinanza emessa il 26 novembre dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il provvedimento sottopone a misure speciali di vigilanza otto Stati africani considerati a rischio per la variante Omicron. Un quadro più chiaro della situazione lo si avrà solo all'inizio della prossima settimana, quando il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari dovrebbe terminare il sequenziamento del virus riscontrato sul primo passeggero per stabilire di che tipo di variante si tratti.

" Come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall'estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo ", ha spiegato all'Ansa il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell'Ats Sardegna, Francesco Sgarangella.

Tra i passeggeri dell'aereo a rischio contagio, peraltro, c'erano anche alcuni componenti della squadra Torres Sassari, che milita in Serie D. Anche per loro è scattata la quarantena, secondo le disposizioni previste. " Alcuni componenti del gruppo squadra rossoblù potrebbero essere entrati potenzialmente in contatto con un positivo al Covid-19: precauzionalmente e in ottemperanza alle misure governative, i componenti di staff e squadra sono in quarantena preventiva in attesa di sottoporsi a tampone molecolare, monitorati dallo staff medico ", ha precisato la società sportiva sarda in una nota.

Ora si attendono gli esiti dei test, che renderanno la situazione più definita. Intanto, a diffondersi velocemente è la paura: quella che la temuta variante Omicron sia arrivata anche in Sardegna.