Vasto incendio all’ospedale di Barletta, pazienti in salvo

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di una struttura esterna ormai dismessa dell'ospedale "Monsignor Dimiccoli" di Barletta, realizzata dalla Protezione civile per far fronte alla pandemia da Covid-19 e poter ospitare i pazienti positivi al virus in modo che fossero separati dagli altri reparti. I locali erano vuoti da più di un anno e anche la strumentazione medica non è più presente da molto tempo. Quattro le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e spegnere il rogo.

Nessun paziente in pericolo

Ieri sera la Asl aveva fatto sapere che nessun paziente nella struttura ospedaliera correva rischi. Quelli più vicini all’incendio, ricoverati nel reparto di Rianimazione, "sono stati tutti spostati, in aree sicure. Al momento la situazione è sotto controllo, siamo in attesa di una risposta da parte dei Vigili del Fuoco che ci dicano cosa è avvenuto" , ha spiegato il direttore sanitario Emanuele Tatò, presente sul posto. Nelle scorse settimane la zona era stata interessata dal furto di cavi elettrici.

All'interno del reparto di Rianimazione, che come abbiamo detto è l'area più vicina a quella esterna andate in fiamme, erano ricoverati in tutto 4 pazienti: uno è stato trasferito all'ospedale Bisceglie "Vittorio Emanuele II", mentre gli altri tre sono in pronto soccorso all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta. Anche i pazienti ricoverati in Gastroenterologia sono stati spostati, ma solo per ragioni di sicurezza, e anche loro sono stati portati in pronto soccorso. Insieme alla Rianimazione era il reparto più vicino alla struttura esterna. La Asl BT ha fatto sapere che sono stati bloccati gli accessi esterni 118 in emergenza. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenute anche le forze di polizia.

Situazione sotto controllo