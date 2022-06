Spaghettata in strada a Venezia: super multa ai turisti

Una spaghettata, con anche il vino e la "tavola" apparecchiata, a due passi da San Zaccaria, nel cuore di Venezia. Tanto è bastato a quattro turisti, due tedeschi e due cechi, per incassare una multa del valore complessivo di 4mila euro in violazione del decoro urbano. Gli stanieri avrebbero banchettato sopra una vera da pozzo, un ornamento storico caratterizzante l'architettura dell'antica città galleggiante.

La spaghettata con multa

Stando a quanto riporta il sito del lanuovavenezia.it, l'episodio risale allo scorso venerdì sera. I turisti si erano accomodati attorno a una vera da pozzo, utilizzata per l'occorrenza a mo'di tavolino da campeggio, con tanto di sedie al seguito e un recipiente di pasta fumante. Ma non hanno fatto in tempo ad avvolgere gli spaghetti sulla forchetta che davanti ai loro occhi si è "materializzata" una pattuglia dei vigili urbani per chiedere conto del banchetto improvvisato. Alcuni residenti hanno notato gli stranieri intenti a consumare il pasto frugale a due passi da San Zaccaria e, dunque, si sono affrettati a sollecitare l'intervento delle autorità. In men che non si dica, gli stranieri si sono ritrovati nel piatto una multa salatissima: mille euro a testa per un totale di 4mila euro. I vigili hanno contestato loro la violazione del decoro urbano e il fatto che avessero consumato alcolici (il vino) in strada dopo le ore 22, per giunta, nelle vicinanze di un locale.

Il regolamento della Polizia Urbana