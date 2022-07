"Venite a fare un giro?" L'incubo delle due 15enni violentate in piscina

Trascinate nei bagni della piscina e violentate da una comitiva di sconosciuti. È quanto accaduto a due 15enni, entrambe vittime di una presunta violenza sessuale di gruppo. A raccontare la vicenda, su cui ora indagano i carabinieri e la Procura di Cuneo, è la mamma di una delle giovani: " Mia figlia era pietrificata. Mi ha detto che, in quel momento, ha pensato all'omicidio di Pamela Mastropietro (la ragazza violentata e fatta a pezzi a Macerata ndr). Sperava solo che quell'incubo finisse ".

Il racconto

I fatti risalgono a un mese fa. Chiara e Maria (nomi di fantasia) si danno appuntamento con gli amici in un parco acquatico. La giornata trascorre tra relax, risate e tanto divertimento. Al pomeriggio, la comitiva delle due ragazze decide di rincasare e si allontana verso la fermata del bus. Le 15enni, invece, preferiscono fermarsi per un ultimo tuffo in piscina. E così dalle sdraio raggiungono la vasca. In quel momento vengono avvicinate da un gruppo di sconosciuti. Dapprima uno scambio di battute, poi le avances: " Venite a fare un giro? ", chiede uno dei giovani a Chiara. Lei rifiuta ma il ragazzo insiste: " Dai, dicci come ti chiami ", continua dopo averle strappato il cellulare dalle mani. Maria, invece, porta gli occhiali. Uno della comitiva di avventori decide di prenderli: " Li hanno portati dalle loro sdraio e non volevano restituirglieli ", racconta la mamma di una delle ragazze al quotidiano La Stampa. I bagni si trovano tra le file di lettini delle adolescenti e quelli degli sconosciuti: " Vieni con me a riprendere gli occhiali della tua amica ", dice uno di loro a Chiara afferrandola per un braccio. È l'inizio dell'incubo.

La presunta violenza

Quando arrivano vicino alla toilette, Chiara viene spinta dentro e bloccata di là dalla porta. " La tua amica non esce più, andiamo a vedere cosa è successo ", dicono i giovani rivolgendosi a Maria. Anche lei viene spinta in bagno e trattenuta con la forza. A Chiara, secondo la testimonianza della mamma, viene imposto un rapporto orale. " Avevano preso il telefono a tutte e due. - continua il racconto -. Mia figlia mi ha detto di essere uscita piangendo dai bagni e che un adulto l’ha vista: mi chiedo perché questa persona non abbia capito che stava succedendo qualcosa di anomalo ". La restituzione dei telefoni da parte dei presunti aggressori avviene fuori dalle toilette: " Maria non usciva dai bagni e Chiara ha provato a farle squillare il telefono - spiega ancora la donna al quotidiano di Torino -. Ha risposto uno dei giovani e, siccome Chiara si è inventata che era appena arrivato un genitore a prenderle, l’amica è stata fatta uscire dopo una decina di minuti ".

La denuncia