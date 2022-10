Venivano in Italia per avere il reddito di cittadinanza: la truffa degli stranieri

Maxi truffa sul reddito di cittadinanza scoperta a Cagliari dalla polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno denunciato altre 300 persone, tutte straniere e beneficiarie del reddito grillino, che hanno dichiarato il falso per ottenere il beneficio. I primi 140 erano stati scoperti dalla Squadra mobile lo scorso maggio: provenivano da 22 Paesi extraeuropei, in prevalenza africani, e avevano percepito ognuno, in media 600 euro al mese, più dell'importo medio percepito dai beneficiari in Sardegna, per un danno all'Inps di circa 4 milioni di euro.

Sale, quindi, a 440 stranieri il numero di percettori irregolari di reddito di cittadinanza, che hanno dichiarato falsamente di avere i requisiti per ottenere il beneficio e, tramite i caf o le Poste, hanno trasmesso all’Inps la relativa domanda. Sono ora al vaglio della polizia le posizioni di altre 200 persone, anch'esse straniere, che hanno fatto domanda per il permesso di soggiorno e risultano tra i percettori del reddito. Le indagini hanno dimostrato che le persone denunciate percepivano indebitamente il reddito fin dal 2019, per una truffa che ammonta complessivamente a circa 12 milioni di euro. Provengono principalmente dal nord Africa, dall’Africa sub-sahariana, dal sud America e dai Paesi balcanici.

Ovviamente, sono immediatamente partite le segnalazioni per bloccare l'erogazione del benefit alle persone indagate, molte delle quali non si trovano nemmeno più sull'isola. Infatti, è stato acclarato che alcuni dei denunciati venivano appositamente in Italia per chiedere il reddito di cittadinanza. Una volta ottenuto con le false dichiarazioni, ritornavano nei Paesi di origine portando con se la carta di credito delle Poste, sulla quale mensilmente viene caricata la somma prevista.

Per ottenere il reddito di cittadinanza, gli stranieri dichiaravano falsamente di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di avere la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi. Sono, infatti, queste le condizioni previste per l'ottenimento del reddito grillino per gli stranieri regolari nel nostro Paese. Una condizione evidentemente facile da eludere, visto che la dichiarazione si presenta con un'autocertificazione e che i controlli sono deboli.

Le indagini sono cominciate circa 8 mesi fa a causa di alcune anomalie riscontrate dall'ufficio immigrazione di Cagliari, che nel valutare le domande di coloro che chiedevano il permesso di soggiorno nel nostro Paese, ha scoperto che molti risultavano percettori del reddito.