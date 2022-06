"Lo imploravo di smettere. Così l'albanese mi ha stuprata"

" L'ho implorato di smetterla, ma era come se lui non sentisse. La mia vita è cambiata per sempre ". È ancora sotto choc Chiara (nome di fantasia) la ragazza di 20 anni che, nella notte tra lunedì e domenica, sarebbe stata stuprata da un 22enne albanese a pochi passi dalla discoteca "Malindi", noto locale di Cattolica (Rimini). Il ragazzo, Bujar Metushi, un opeaio edile residente a Vallefoglia, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato intercettato ieri mattina dai militari dell'Arma e condotto nel carcere riminese dei Casetti in attesa dell'udienza di convalida.

L'incontro

I fatti risalgono a domenica sera. Chiara si trovava in discoteca con alcune amiche quando è stata avvicinata dal 22enne: " Era la prima volta che lo vedevo. - racconta la giovane in una intervista al quotidiano Il Giorno - La mia amica conosce uno dei ragazzi che erano insieme a lui. Eravamo tutti insieme in gruppo, lì nel locale, quando a un certo punto lui mi ha chiesto di uscire ". I due sono usciti all'esterno del locale e hanno cominciato a chiacchierare: " Ho pensato che la musica fosse troppo alta e che volesse semplicemente andare fuori in un luogo meno rumoroso per parlare. - continua la 20enne - Non credevo che avesse cattive intenzioni. Sembrava un bravo ragazzo, mi sono fidata di lui. Non mi è sembrato che ci stesse provando con me, e io non ero interessata a lui ". Ma poi è accaduto l'imprevedile.

L'aggressione

Chiara si è fidata di quel ragazzo. Insieme si sono incamminati verso un sentiero poco illuminato: " Mi ha preso con forza per i fianchi. - ricorda tra le lacrime - Io ho avuto paura: mi sentivo pietrificata. Mi ha trascinata dietro un cespuglio. Quando ho capito le sue intenzioni, ho preso il cellulare e ho mandato un messaggio criptato su WhatsApp ad un mio amico: era una richiesta di aiuto ". Il ventiduenne avrebbe cominciato a baciarla e palpeggiarla nelle parti intime: " Lui ha iniziato a palparmi. - prosegue la ragazza - Mi dimenavo, cercavo di liberarmi, ma lui era molto più forte di me. Mi ha sbottonato i pantaloni e poi mi ha tolto gli slip. L'ho implorato di smetterla, ma era come se lui non sentisse ".

La denuncia