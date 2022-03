"Verbali diversi". Cosa non torna nel caso Grillo

Inizia questa mattina il processo per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati da Silvia (nome di fantasia) di averla costretta a dei rapporti sessuali contro la sua volontà. Il processo si terrà a porte chiuse. I fatti si sarebbero verificati nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, in una villetta a Cala di Volpe dopo una serata in discoteca. Il 26 novembre 2021 il gup di Tempio Pausania ha deciso di rinviare a giudizio tutti e quattro, che oggi però non saranno presenti davanti al giudice.

L'ipotesi di reato di violenza sessuale, tutta da verificare, è stata respinta dalla comitiva: il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e i suoi tre amici genovesi ritengono che la giovane studentessa fosse invece consenziente. Quella di oggi dovrebbe essere un'udienza "filtro", in cui si decideranno il calendario e le prime questioni preliminari. Nelle prossime udienze invece si entrerà nel vivo del processo.

"Verbali diversi"

L'avvocato Giulia Bongiorno, che difende Silvia, aveva chiesto la celebrazione del processo a porte chiuse vista la delicatezza della vicenda: " In questo processo la cronaca avrà ampio spazio, ma dobbiamo evitare la spettacolarizzazione ". Ha fatto poi notare che alcune dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e nei verbali " non coincidono con quanto dichiarato in tv o su alcuni giornali ".

La Bongiorno non sa ancora se avrà la possibilità di avere tutte le registrazioni e per questo, in via del tutto cautelativa, ha indicato due giornalisti nella lista dei testi. " Laddove ho le registrazioni porto le registrazioni. Se avrò le registrazioni rinuncerò ai giornalisti, tutto qui ", ha spiegato.

I timori sul processo

A preoccupare fortemente sono i tempi processuali, visto che a marzo 2022 inizia un processo su fatti che risalgono all'estate del 2019: " Il rischio è che si dilati la sofferenza della mia assistita ". La Bongiorno infatti ha spiegato che siccome l'ha chiamata un paio di volte per redigere la lista dei testi, " la psicologa mi ha detto di chiamarla una sola volta perché ogni volta che la chiamo è un nuovo trauma ".