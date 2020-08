Lo straniero non dà i documenti. Ma fanno verifiche sull'agente

Continuano a far discutere le immagini dell'agente di polizia di Vicenza che, per fermare un giovane cubano che si rifiutava di farsi identificare dal pubblico ufficile e tentava la fuga, lo placca alle spalle. L'imperante buonismo della sinistra social italiana non ha perso tempo a gridare al razzismo, stigmatizzando il comportamento del poliziotto, il quale si è attenuto ai suoi obblighi per garantire la pubblica sicurezza ed è oggetto di una verifica da parte per accertare che la sua condotta sia stata regolare.

I fatti sono stati ricostruiti dal questore di Vicenza sulla base dei verbali e del video che in poche ore è diventato virale sui social. Gli agenti si sarebbero trovati in servizio in centro per sedare una rissa. Ad assistere allo scontro c'era un gruppo di giovanissimi che avrebbe deriso e irriso gli uomini della polizia di Stato, che chiedevano loro di allontanarsi per evitare assembramenti. Lo scherno continuo agli agenti in divisa da parte dei ragazzi ha portato gli stessi a chiedere le generalità e i documenti ai presenti, ricevendo il rifiuto di identificazione da parte del ragazzo cubano. I due poliziotti hanno chiesto diverse volte al 21enne di mostrare loro i documenti e di salire sulla volante per effettuare il riconoscimento in questura, ma il giovane straniero si è allontanato da loro, costringedoli al fermo.

A quel punto gli amici del cubano hanno iniziato a gridare contro i due pubblici ufficiali e a intralciare le operazioni di fermo. L'azione del gruppo ha permesso al cubano di divincolarsi dalla presa del poliziotto e di scappare in bicicletta. Una fuga durata poco, perché interrotta da un'altra volante. Il ragazzo verrà processato oggi per direttissima per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. " Un episodio che non ha connotazioni razziste . Ma, se accertate, eventuali responsabilità dell'agente potrebbero essere sanzionabili ", ha dichiarato il questore di Vicenza, Antonino Messineo, che ha aperto un'indagine interna.

Intanto, il cubano si trova attualmente agli arresti domiciliari e in attesa di processo. Questo episodio ha scatenato anche i centri sociali. Una quarantina di attivisti dei centri sociali si sono riuniti davanti al Tribunale di Vicenza in contemporanea all'udienza direttissima per la convalida del fermo, per protestare contro i metodi della polizia. Sulla stessa linea è il candidato del Partito Democratico alle regionali del Veneto, Arturo Lorenzoni: " Non c'è mai giustificazione alla violenza ". Di diverso avviso è Matteo Salvini, che si schiera al fianco delle forze dell'ordine nel loro difficile compito sul territorio: " Vicenza, deride gli agenti, rifiuta l’identificazione e gli amici filmano. Se un poliziotto ti chiede i documenti o ti impone l’ALT in macchina, se non hai nulla da temere tu gli fai vedere i documenti o ti fermi. Punto. Altro che RAZZISMO, le regole ci sono e vanno rispettate da tutti, bianchi o neri che siano ".

Al termine del processo per direttissima, il giudice ha confermato l'arresto per il giovane 21enne, confermando l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La prossima udienza con il rito alternativo per direttissima sarà il prossimo 18 settembre.