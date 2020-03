Il vescovo di Bergamo: "Accompagnamo da lontano i defunti"

"Ogni cristiano è chiamato a benedire e se è battezzato può farlo" . Così il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, intervistato dall'Adnkronos, ha invitato "gli operatori sanitari che hanno voglia di farlo a benedire chi sta soffrendo o è vicino alla morte".

La provincia di Bergamo, con 2.864 casi positivi accertati, è la provincia più colpita, e il sindaco Giorgio Gori ha parlato di "una sepoltura ogni mezz'ora", mentre L'Eco di Bergamo oggi ha dedicato per dieci pagini ai necrologi. Come sappiamo, celebrare i funerali è vietato e molte persone perdono la vita in ospedale senza poter avere accanto i propri familiari. Una situazione che provoca una grande sofferenza perché, secondo il vescovo " non poter vivere il momento di distacco con i propri cari" è una dura prova per tutta la cittadinanza del bergamasco. "Noi, in questo momento, a fronte di numeri impressionanti, cerchiamo di manifestare come possiamo la vicinanza, accompagnando da lontano con la preghiera il momento della sepoltura di queste persone", ha detto Beschi. Ogni cristiano, ha ribadito, "è chiamato a benedire e un battezzato lo può fare: un figlio nei confronti del genitore malato o un nipote nei confronti del nonno". E ha aggiunto: "Anche chi non pensava da tempo alla fede può vedere in questo un elemento di speranza che accompagna la sua vita in un momento difficile".