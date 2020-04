Vicenza, stranieri fuori controllo: prima strappano le multe, poi bottigliate ai residenti

Due giovani immigrati di origine africana ieri pomeriggio intorno alle ore 14 sono stati sorpresi mentre erano intenti a bighellonare in via Firenze a Vicenza, a pochi passi dal centro storico della città veneta, da alcuni agenti della polizia locale, che hanno provveduto a multare gli stranieri per non aver rispettato le oramai ben note norme del governo atte a contenere il dilagare della pandemia da coronavirus, che da diverse settimane sta flagellando tutto lo Stivale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale il Giornale di Vicenza i due africani, in totale spregio alle forze dell'ordine, hanno dapprima iniziato a protestare vibratamente contro i vigili, poi hanno addirittura strappato i verbali davanti agli occhi esterrefatti delle divise, provocando la rabbia dei residenti del quartiere - esasperati da queste scene continue di ordinaria follia - che hanno filmato coi loro cellulari l'intera vicenda, seguita dai balconi delle loro abitazioni.

A dar mano forte ai vigili sono dovuti arrivare anche i carabinieri i quali, dopo alcuni minuti, sono riusciti almeno apparentemente a riportare la calma. Dopo non più di un paio d'ore infatti gli stranieri hanno pensato bene di tornare in via Firenze e di vendicarsi dei residenti: il più esagitato degli africani, risultato poi essere sotto l'effetto di ingenti quantitativi di alcoolici, ha iniziato ad inveire nei confronti degli abitanti di quella via, minacciandoli dapprima verbalmente e passando subito dopo ai fatti, lanciando con violenza due bottiglie di vetro nei confronti degli autori dei video con l'evidente tentativo di ferirli seriamente.

A questo punto complice la più che comprensibile paura qualcuno della via si è rivolto nuovamente alle forze dell'ordine, richiedendo ancora una volta l'invio di una pattuglia. Stavolta è stata la Polizia di Stato ha presentarsi in un batter d'occhio sul luogo della segnalazione: gli agenti hanno immobilizzato il più facinoroso dei due ragazzi di colore e lo hanno condotto in Questura, dove hanno provveduto a denunciarlo a piede libero per rilasciarlo subito dopo.