Vicenza, morto a 110 anni Giovanni Quarisa: era il carabiniere più anziano d'Italia

È sopravvissuto a due guerre mondiali e il 24 agosto scorso aveva spento 110 candeline, il che lo rendeva non solo l'uomo più anziano d'Europa e il Decano d'Italia, ma anche il carabiniere più longevo. Ma Giovanni Quarisa è morto la notte del 21 marzo scorso a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove viveva con il suo badante nel paese veneto, nel quartiere San Vito. Aveva due figlie, Vilma e Mirella, quattro nipoti e dieci pronipoti.

La sua storia

Secondo quanto riportato da Treviso Today, Quarisa era nato il 24 agosto del 1909 a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. Entrato nell'Arma dei carabinieri nel 1929, nel 1941 si trovò a combattere nella Seconda Guerra Mondiale e per due anni fu prigioniero a Dubrovnik, in Croazia. Alla fine del conflitto, tornato a casa, ricominciò a svolgere i compiti istituzionali dell'Arma, dalla quale si era congedato diversi anni prima.

Le passioni

Le passioni di Quarisa, in base a quanto raccontato dall'Associazione Giustitalia, che riporta le ricostruzioni della nipote Alessandra Menon, nella vita furono due: il ciclismo e il suo lavoro di carabiniere. Poche sigarette, così come pochi gli altri vizi e una vita tutta dedicata al lavoro, agli affetti familiari e alle amicizie. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Quarisa, negli ultimi anni, non avrebbe sofferto di particolari e serie patologie.

Il segreto della sua longevita

Come riportato da Fanpage, a chi gli chiedeva il segreto della sua longevità, l'anziano carabiniere rispondeva: " Mangiare poco e non arrabbiarsi, perché toglie anni di vita, mettere da parte i problemi e sorridere, fregarsene delle maldicenze e mandare a quel paese la gente quando serve ". A ogni suo compleanno riceveva la visita degli ufficiali dell'Arma e dei vertici della regione Veneto. Proprio l'anno scorso, infatti, aveva avuto anche una lettera del governatore Luca Zaia.

Nessun funerale