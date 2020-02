Vicenza, paura in strada: fermato straniero coperto di sangue

Momenti di forte tensione durante il pomeriggio di sabato scorso a Vicenza, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica ha dato letteralmente in escandescenze, aggirandosi per strada coperto di sangue ed aggredendo i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti dopo le numerose segnalazioni ricevute. Completamente fuori controllo a causa di un pericoloso mix di alcol e droghe, il soggetto è stato trasportato in ospedale dopo una più che doverosa sedazione.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la giornata dello scorso 15 febbraio, quando in pieno pomeriggio è scattato l'allarme. In preda al panico, infatti, i titolari del bar “Babilonia” sito in via Pecori Girardi avevano contattato le autorità locali per segnalare la presenza di due individui sospetti. Entrambi con mani, volto ed abiti insanguinati, avevano raggiunto il locale per poi sedersi come se nulla fosse ad uno dei tavolini esterni.

Compresa la situazione, gli agenti della questura di Vicenza hanno raggiunto velocemente il luogo segnalato, dove hanno immediatamente individuato i due soggetti descritti. Uno in particolare ha destato l'attenzione dei poliziotti a causa del suo stato di semi-incoscienza. Avvicinato dagli uomini in divisa che gli chiedevano se avesse avuto bisogno di un qualche genere di aiuto, il soggetto ha tuttavia reagito con estrema violenza, scagliandosi come una furia contro di loro. Completamente fuori controllo, il giovane ha aggredito gli agenti con calci e pugni, tanto da costringerli a richiedere l'intervento dei rinforzi.

Sul posto si è pertanto precipitata una seconda volante della questura, seguita da una pattuglia di carabinieri. Nonostante l'ingente dispiego di forze, agenti e militari hanno dovuto faticare non poco per trattenere l'esagitato che, una volta bloccato, è stato affidato ai sanitari del Suem accorsi in zona dopo la richiesta di intervento.

In seguito ad una più che necessaria sedazione, lo straniero è stato dunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove i medici lo hanno sottoposto a degli esami clinici. Grazie ai controlli è emerso che il soggetto aveva nel sangue non soltanto un quantitativo di alcol pari a 2,40 cl, ma anche cocaina ed hashish. Il ricovero presso la struttura ospedaliera non ha comunque evitato allo straniero di essere arrestato. Risultato essere un moldavo di 23 anni, il giovane è stato accusato di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale e dichiarato in stato di fermo. Durante la giornata odierna si è svolto il giudizio direttissimo nei suoi confronti.