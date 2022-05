Gare clandestine, il vigile tenta di bloccare lo scooter con un calcio

Scooter a tutta velocità, sorpassi e sgasate. Gare clandestine nella zona artigianale di Rimini. Domenica scorsa, l'ennesima segnalazione: esasperati da una situazione divenuta pericolosa, sarebbero stati gli stessi redisenti a chiedere l'intervento degli agenti. Il sopralluogo compiuto dalla polizia locale, tuttavia, si è trasformato in un vero e proprio caso. In un video divenuto virale in rete, infatti, si vede un vigile in borghese che tenta di fermare un motorino in corsa sferrandogli un calcio (ma senza colpirlo); un'azione che ha suscitato polemiche e spinto il Comando locale ad avviare un'indagine interna.

L'episodio al centro delle contese è avvenuto il 1° maggio scorso nel prolungamento di via Luciano Lama a Rimini, in una zona che - segnalano le cronache locali - più volte si era già trasformata in un circuito abusivo per giovani e giovanissimi in sella ai loro scooter. Domenica, dunque, l'ennesimo ritrovo, accompagnato dal rombo dei motori. Alcuni cittadini, a quanto si apprende, hanno segnalato alle autorità di pubblica sicurezza quanto stava accadendo e sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale per un controllo. All'arrivo degli agenti, la combriccola di motociclisti si è dissolta ed è proprio in quel frangente che sarebbe avvenuto il gesto ripreso da uno smartphone.

Nel video, subito circolato in rete, un agente in borghese esce dalla propria vettura e con uno scatto tenta di rallentare la corsa di uno dei motorini, allungando un calcio. Il giovane in sella, che tuttavia non viene colpito dalla pedata, effettua una sterzata e fugge a tutta velocità. La mossa del vigile ha diviso i pareri e suscitato l'indignazione della madre del ragazzo protagonista del video. La donna, in una lettera inviata alla stampa locale, ha denunciato l'accaduto e attaccato: " Solo per fortuna mio figlio è riuscito ad evitare il calcio immotivato di un vigile. È questo il modo di dare l’alt per un controllo? Non usa più qualificarsi con divisa, paletta o altro? ".

" Mio figlio mi ha detto che si trovava a passare di lì perché invitato da amici e che non aveva la più pallida idea di chi fosse quell’uomo. Solo per un miracolo è riuscito ad evitarlo e solo perché è stato aiutato dallo scivolo del marciapiede, altrimenti avrebbe urtato nello spigolo e sarebbe stato sbalzato a terra. Mio figlio è tornato a casa tremante e, piangendo, mi ha fatto vedere i filmati. Sono comportamenti che non devono più avvenire ", ha proseguito la donna. Alla luce dell'accaduto e delle successive reazioni al video, la polizia locale di Rimini ha comunicato che verrà avviata un'indagine interna sul comportamento dell'agente nella presunta gara clandestina.