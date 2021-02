VinciCasa, Heidi racconta: "Così ho realizzato il mio sogno"

“Heidi” è il nome di fantasia scelto dalla fortunata che ha presentato all’incasso la vincita del concorso n. 35 del 4 febbraio di VinciCasa: ha centrato il 5 a Padova presso il punto vendita Sisal Tabacchi in via Jacopo Facciolati, 164A. Combinazione vincente: stata: 12, 13, 17, 20, 35. Premio: 500mila euro di cui 200mila corrisposti subito da utilizzare senza alcun vincolo e 300mila da utilizzare per l’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Per raccontare la storia della sua vincita ha usato un nome che dalla protagonista del romanzo di Johanna Spyri, prende solo la dolcezza e il suo amore per la natura. O forse c’è qualcosa di più, magari anche lei è stata cresciuta con profondo amore dal nonno… perché ogni nome di fantasia porta con sé un mondo sommerso di ricordi. Heidi è una salumiera o come si definisce lei un’operaia, che con determinazione ogni giorno si reca al lavoro e ripete all’infinito le stesse azioni. Solo che per lei non esiste la monotonia perché la passione cambia ogni giorno la prospettiva del suo operato. Ottimista di natura, il giorno in cui Heidi ha vinto ha giocato 2 euro tornando dal lavoro perché, come dice, “mi era simpatico il gioco VinciCasa” e ha scelto numeri a caso, lasciando alla fortuna il resto.

E spiega - “VinciCasa è un gioco responsabile, la vincita è ancorata all’acquisto di una casa, il bene più prezioso che uno possa avere. E con i 200mila euro in contanti, ho la possibilità di pensare all’arredamento fino allo sfizio che non mi sono mai permessa di comprare perché non era utile o indispensabile. Quello sfizio che sogno da anni e che la memoria non ha mai dimenticato”.

Alla scoperta della vincita Heidi è rimasta attonita e senza parole. Il mondo delle fantasie che aveva sempre sognato era diventato realtà e il suo unico pensiero è stato “Adesso come faccio?” Quando capita una cosa all’improvviso si vive un momento di confusione in cui si confonde il sogno con la realtà. Come poteva essere tutto vero, tremendamente bello? Ora dovrà decidere come e dove sarà lcasa ma è certa che sarà davvero “sua” e questo le basta per essere ancora più gioiosa di sempre, proprio come la protagonista del romanzo, felice di essere semplicemente bambina o pienamente consapevole del suo stato di totale armonia con sé stessa e con il mondo, come la vincitrice.

“Ho sempre sognato di avere una casa tutta per me, mia per davvero. E scoprire di aver vinto una casa ti dà una sensazione che ti travolge e ti genera un enorme responsabilità, quella di calare la magia nella realtà. Una casa per davvero - racconta ancora -. Dove, quante stanze, con il giardino o il box, in campagna o vicina al lavoro? Un tumulto di domande a cui non si riesce a rispondere nell’immediato. Ma poi, la gioia e l’euforia si trasformano in consapevolezza e a quel punto subentra una concreta realtà, ancora più entusiasmante del sogno”.

Per giocare a Vincicasa basta scegliere - al costo di 2 euro - 5 numeri su 40 in ricevitoria, negli oltre 40mila punti vendita della rete Sisal distribuiti su tutto il territorio nazionale, online o con l’app VinciCasa e si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

L'estrazione è giornaliera e avviene alle 20. Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, come riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può consultare il sito informativo www.vincicasa.it