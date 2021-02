Il VinciCasa realizza il sogno di un pensionato in Lombardia

È un pensionato il vincitore che ha presentato per l’incasso la schedina del concorso VinciCasa n. 21 del 30 gennaio con cui ha centrato il 5 fortunato ad Abbiategrasso in provincia di Milano nel punto vendita Sisal Bar Centrale di Via Matteotti, 58. La combinazione vincente è stata: 3, 7, 16, 20, 40.

Così Salvatore (il nome di fantasia scelto per raccontare la sua storia che significa letteralmente: “colui che salva") ha vinto il premio da 500mila euro (200mila corrisposti subito in denaro da utilizzare senza vincoli e 300mila da utilizzare per l’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano). È un pensionato, ex camionista, che ha sempre lavorato e faticato e che con orgoglio ha costruito una grande famiglia, pur con le difficoltà di ogni giorno. Un padre e un marito che con questo duplice ruolo si sente responsabile per i suoi tre figli di aver costruito una famiglia numerosa e felice, combattendo tutti i giorni per non far mancare nulla a nessuno. Una vita passata a fare i conti a fine mese, per capire se c’erano i soldi per una vacanza tutti insieme o una pizza al ristorante.

“I figli crescono e sono loro che contribuiscono alle spese, senza avanzare pretese, anzi, con l’orgoglio di restituire le fatiche che i genitori hanno destinato loro per una vita intera - dice -. Poi però, quando tutto sembra perfetto, arriva la pandemia che distrugge i sogni, che fa soffrire non solo nel fisico ma anche nella mente e che rade al suolo ogni speranza e progetto. E ripartire sembra ancora più difficile”.

Il giorno precedente la giocata fortunata aveva vinto una piccola cifra che lo ha portato a giocare di nuovo. Così ha chiesto al figlio di andare alla ricevitoria per ritentare con 5 numeri diversi da quelli del giorno prima. In realtà il figlio gioca 2 euro utilizzando gli stessi numeri, non li cambia come gli aveva detto di Salvatore che poi ha scoperto di aver fatto centro con il VinciCasa.

“Meno male, ora sono tranquillo…“ ha pensato, emozionato e pieno di gioia per la possibilità di sistemare i figli. E continuerà a giocare perché per lui “è un’occasione per sognare una vita migliore e anche solo immaginarla spesso aiuta a pensare positivo e a vivere meglio le fatiche di ogni giorno”.

“Ma la cosa più importante che ho insegnato ai miei figli è che i desideri hanno senso solo se finalizzati a scopi positivi e la famiglia è certamente al primo posto. Mi sento un buon padre perché so di avere cresciuto figli buoni che hanno testa e cuore”.

