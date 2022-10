Palazzina sventrata dopo un'esplosione: cos'è successo a Torino

Sono almeno sei le persone rimaste ferite a causa di una violenta esplosione avvenuta in una palazzina di tre piani di Carignano, comune della città metropolitana di Torino.

L'episodio si è verificato dopo le ore 6:00 della mattina di oggi, domenica 16 ottobre, quando la cittadina è stata risvegliata bruscamente dal suono della deflagrazione proveniente da un appartamento del civico 10 di via Braida. L'alloggio, in cui vive un uomo anziano, è stato praticamente sventrato a causa della violenza dell'esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas. Pare che l'origine dell'incidente sia da ricercare in un problema connesso a una tubatura non a norma, collegata artigianalmente dal proprietario di casa a una bombola collocata nell'appartamento. Ovviamente sono tuttora in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco per ricostruire l'esatta dinamica del disastro.

I feriti e i danni

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118, che hanno fornito una prima assistenza ai cittadini rimasti coinvolti nel terribile incidente, prima di provvedere al loro trasporto in ospedale.

Al momento risultano sei le persone rimaste ferite a causa delle conseguenze della violenta deflagrazione, tra cui un'anziana in forte stato di choc. A finire in ospedale sono stati anche l'82enne E.G. e quattro vicini di casa dell'uomo. Il primo, proprietario dell'abitazione in cui si è originata l'esplosione, è stato ricoverato presso il Cto a causa di ustioni riportate sul 20% del corpo. Gli altri feriti, una famiglia composta da madre, padre e due figli minorenni, sono stati invece trasportati al Santa Croce di Moncalieri: le contusioni riportate hanno comportato l'attribuzione di prognosi fino a 40 giorni.

Oltre l'alloggio dell'anziano, sono rimasti gravemente danneggiati tre appartamenti. La palazzina intera è stata comunque dichiarata totalmente inagibile dai Vigili del fuoco, almeno fino al momento in cui non si concluderanno le verifiche. Sono almeno 15 le famiglie evacuate in via preventiva, per un totale di 25 persone: alcuni hanno trovato alloggio presso familiari o amici, mentre gli altri riceveranno aiuto direttamente dal comune, che metterà a loro disposizione degli alloggi fino a quando sarà necessario.