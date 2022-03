Violenta la ex, poi diffonde gli audio: arrestato

Ha violentato la sua ex e minacciato di diffondere in rete le registrazioni di un loro incontro intimo. Per questo motivo un 48enne è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Cattolica che, nella giornata di venerdì, hanno dato seguito ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

I fatti

Stando a quanto riporta ilrestodelcalino.it, le indagini sul caso di violenza sessuale sarebbero cominciate a febbraio del 2022, a seguito di una denuncia da parte della vittima. La donna, della quale non sono note le generalità per ragioni di privacy, avrebbe raccontato ai militari dell'Arma dell'incubo che stava vivendo da circa 9 mesi. Pare, infatti, che l'ex fidanzato la stesse perseguitando minacciando altresì di diffondere i file audio relativi a un loro incontro intimo. Inoltre la ragazza avrebbe riferito di esser stata costretta a subire gli abusi e ad assecondare le richieste sessuali del 48enne.

Le minacce

Dopo una breve relazione, i due si erano lasciati. Poi, per un periodo, avevano ripreso a frequentarsi clandestinamente. Ed è in quella circostanza che il 48enne avrebbe dato seguito alle molestie, sia fisiche che psicologiche, nei confronti la donna. L'uomo aveva minacciato la ex di divulgare in rete le registrazioni audio relative a un rapporto intimo consumatosi in un residence di Misano. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino i file sarebbero stati inviati ai genitori e al nuovo compagno della vittima.

L'arresto

Le indagini hanno confermato il racconto della donna. Già ammonito con atto del Questore, due anni fa, e destinatario della misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti della compagna, il 48enne, difeso dall'avvocato Angelo Cencarelli, è stato arrestato per violenza sessuale e minacce reiterate. La vittima ha raccontato anche che l'ex fidanzato si sarebbe presentato sistematicamente sul posto di lavoro al solo scopo di intimidirla. Un motivo in più per far scattare le manette da parte dei carabinieri di Cattolica.