Violentata da fidanzato e amici, arresti a Benevento

Due uomini e una donna sono stati arrestati a Benevento con la grave accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane donna. I fatti risalgono al dicembre 2021, quando la ragazza ha denunciato lo stupro. Da quel momento sono scattate le indagini che, grazie anche ad alcune intercettazioni, hanno permesso di individuare e fermare i presunti colpevoli.

Secondo la ricostruzione degli uomini della Squadra mobile di Benevento, la donna si trovava in un locale nel comune sannita di Ceppaloni assieme al fidanzato di 29 anni e due giovani, un 20enne e una 24enne, per passare una serata tranquilla tra amici. Al termine, dopo una chiacchierata e qualche drink la vittima è stata portata a casa dell'amica e lì i tre avrebbero approfittato dell'inferiorità psichica e fisica della giovane, le cui difese si erano "abbassate" a causa dall’assunzione di alcol. A spogliarla e a portata in camera da letto sarebbe stata l’altra ragazza, poi raggiunta dai due uomini. Sembra anche che l'episodio non sia isolato: la donna avrebbe subito dai due giovani altre violenze.

I carnefici pensavano di averla fatta franca, ma alcuni messaggi scambiati nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi su Whatsapp tra i quattro, hanno portato alla luce i fatti.

Sono scattate le manette con le accuse di abuso sessuale. La donna 24enne, inoltre, deve rispondere anche di calunnia aggravata. Durante l'interrogatorio avrebbe detto di aver subito lei la violenza, ma gli inquirenti non hanno mai creduto alla versione. Al momento gli arrestati si trovano in custodia cautelare ai domiciliari su ordinanza dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento.