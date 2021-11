"Violenti e fascisti". La Francia chiude le frontiere ai tifosi della Lazio

I tifosi della Lazio non potranno recarsi a Marsiglia in occasione della gara valida per il quarto turno di Europa League. È quanto stabilito da un'ordinanza del ministro degli Interni francese Gerald Darmanin. A sostegno della sua decisione il ministero parla di "comportamenti violenti" di alcuni supporter laziali occorsi "in maniera ricorrente" in occasione delle trasferte all'estero e inoltre si fa accenno alla "ripetuta intonazione di canti fascisti e all'esibizione di saluti romani".

La decisione era già nell'aria, adesso è diventata ufficiale. La città francese, coadiuvata dal ministero degli Interni, ha firmato l'ordinanza nelle ultime ore che vieta "ai tifosi della Lazio o a chi si comporta come tale" non solo "l'accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia e la circolazione o lo stazionamento negli arrondissments centrali della città" , come era stato indicato nei giorni scorsi, ma persino "l'ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali da mercoledì 3 a giovedì 4 novembre".

Come noto l'ultimo incontro tra Om e i biancocelesti, che risale al 25 ottobre 2018, fu scandito da episodi di violenza. Il giorno antecedente alla gara, "quattro persone rimasero ferite da coltelli durante una rissa che coinvolse quasi 200 tifosi" , ricorda il ministero e, il giorno della partita, i tifosi delle due squadre si scontrarono nuovamente. Durante l'andata del 21 ottobre, terminata con il punteggio di zero a zero, anche ai tifosi del Marsiglia fu vietato di recarsi a Roma. L'ordinanza ricorda anche gli scontri tra tifosi francesi e turchi del 30 settembre scorso in occasione dell'altra partita del girone Marsiglia-Galatasaray in cui restarono feriti 32 poliziotti con l'arresto di due ultras marsigliesi e tre turchi. A seguito di questi incidenti, la Uefa ha deciso di chiudere anche la tribuna nord del Velodrome contro la Lazio.

La decisione ha immediatamente suscitato reazioni politiche. "È inaccettabile, così come formulata, l'ordinanza del ministero dell'Interno francese che vieta ai tifosi della Lazio e a chi si presenta come tale non solo l'accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia ma anche l'ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali" . A prendere posizione è il capogruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Un trattamento - riprende - da riservare ai terroristi, che stride con una partita di calcio e lede l'immagine della Capitale d'Italia e dei suoi cittadini. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire - conclude - per condannare questa decisione e difendere l'onorabilità della città e dei romani".

