Va in vacanza all'Aprica, viene stuprata: incubo per una 15enne

Un sedicenne valtellinese è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali perché secondo gli inquirenti avrebbe abusato di una ragazza milanese in vacanza all'Aprica. Al momento il giovane è in custodia cautelare.

A condurre le indagini sono i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, questi in pochi giorni sono riusciti a risalire al colpevole dello stupro: un originario del posto molto giovane anche lui, ha solo un anno in più della vittima.

Tutto è accaduto nella notte tra il 26 e il 27 luglio nei pressi di via Roma, l'arteria principale del paese e maggiormente affollata. " È accaduto qualcosa di terribile ", sono le parole che la ragazza ha detto ai genitori quando li ha chiamati poco prima della mezzanotte. Come scrive anche il Corriere, la quindicenne a causa dello choc è rimasta ricoverata in ospedale per diversi giorni. Quella sera sono immediatamente intervenuti i soccorsi composti da sanitari e militari i quali hanno trovato la ragazzina con altri coetanei tutti in evidente stato di ebbrezza, presente tra questi anche il sedicenne ora in custodia cautelare. La richiesta è stata avanzata dalla Procura dei minori di Milano ed è stata immediatamente accolta dal gip. Questa ha condotto i carabinieri a casa del sedicenne, ora in carcere.

Su quanto avvenuto quella sera, oltre che le testimonianze e gli accertamenti clinici, a non lasciare dubbi sono le immagini delle telecamere.

Il gruppo di giovani si era conosciuto in vacanza. La ragazza sarebbe dovuta ripartire il giorno dopo così aveva deciso di raggiungere i suoi nuovi amici a via Roma dopo cena per poterli salutare. Tra un cocktail e una risata, l'adolescente prima prova ad appartarsi con un'altra ragazza e successivamente si avvicina alla vittima. Dopo aver parlato e bevuto qualcos'altro, dalle testimonianze sembra che lui fosse intenzionato a far ubriacare la quindicenne, si baciano. Quando però lui decide di non accontentarsi solamente di un bacio, lei si ritrae: è già impegnata e non vuole andare oltre.

La reazione è violenta, la prende per il braccio e la trascina dietro un muretto. Nonostante la ragazza racconti: " All'inizio non mi sentivo in pericolo perché gli altri erano molto vicino ", in pochi attimi avviene la violenza. Dopo essere stata spogliata e buttata a terra, viene abusata. Nonostante riesca a rialzarsi e a rivestirsi, viene nuovamente spinta sul lastricato. Questo per lo meno è il racconto che fa agli investigatori. Riesci ad apparire da dietro il muretto 10 minuti dopo mentre piange e urla: è sconvolta e non riesce a camminare a causa di numerosi lividi presenti su tutto il corpo.

Convocati in caserma, tutti i presenti vengono ascoltati e le testimonianze inchiodano il sedicenne che tra l'altro era già stato indagato in passato per rapina e porto di coltello.